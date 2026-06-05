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Το boho beach bar στον Πρωταρά με τη συγκλονιστική θέα - Ζωντανή μουσική και μενού που θα σε συναρπάσει

 05.06.2026 - 09:18
Το boho beach bar στον Πρωταρά με τη συγκλονιστική θέα - Ζωντανή μουσική και μενού που θα σε συναρπάσει

Υπάρχουν beach bars που πας για έναν καφέ ή μια βουτιά… και υπάρχουν κι εκείνα που καταλήγουν να γίνονται ολόκληρη καλοκαιρινή συνήθεια. Το Kohili Beach Bar στον Κάππαρη ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Ένα χαλαρό, boho spot δίπλα στο κύμα, που συνδυάζει την ανεπιτήδευτη ομορφιά της θάλασσας με καλή μουσική, comfort γεύσεις και ατμόσφαιρα που σε κάνει να μη θέλεις να φύγεις.

Με φόντο τα γαλάζια νερά της περιοχής και ένα σκηνικό γεμάτο φυσικά υλικά, ξύλο, ψάθινες λεπτομέρειες και καλοκαιρινό αέρα, το Kohili έχει καταφέρει να δημιουργήσει τον δικό του χαρακτήρα. Από νωρίς το πρωί, ο χώρος γεμίζει με κόσμο που απολαμβάνει τον καφέ του δίπλα στη θάλασσα, δροσερούς χυμούς και ένα brunch menu που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό.

Στο μενού θα βρεις λαχταριστές επιλογές όπως avocado toast, pancakes, smoothie bowls, αυγά ποσέ και αυγοφέτες, πιάτα φτιαγμένα με φρεσκάδα και προσοχή στη λεπτομέρεια, που ταιριάζουν ιδανικά με το χαλαρό καλοκαιρινό mood του χώρου. Το brunch σερβίρεται καθημερινά μέχρι τις 13:00 και αποτελεί από μόνο του λόγο για να ξεκινήσεις τη μέρα σου εδώ.

Καθώς περνά η ώρα, το Kohili αλλάζει ρυθμό χωρίς να χάνει τη μαγεία του. Οι βουτιές διαδέχονται τα cocktails, οι μουσικές δυναμώνουν διακριτικά και το σκηνικό αποκτά ακόμη πιο ανεβασμένη διάθεση. Signature cocktails, καλοφτιαγμένα snacks και comfort γεύσεις συνοδεύουν ιδανικά τις ώρες δίπλα στο κύμα, ενώ τα live music sessions, τα DJ sets και οι θεματικές βραδιές κρατούν την ενέργεια του χώρου ζωντανή μέχρι αργά.
Αυτό όμως που κάνει το Kohili να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η τοποθεσία ή το φαγητό του. Είναι αυτή η αίσθηση ανεμελιάς που σου δημιουργεί. Η αίσθηση πως για λίγες ώρες βρίσκεσαι σε διακοπές, ακόμη κι αν είσαι μόλις λίγα λεπτά μακριά από το σπίτι σου. Και κάπως έτσι, κάθε επίσκεψη εδώ μετατρέπεται εύκολα σε μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση.

(97969699) Παραλία ΜΜΑΔ, Κάππαρης, Παραλίμνι.

Ωράριο λειτουργίας: 08.00-23.00 (all day).

E-mail: [email protected]

Instagram: kohili_beach_bar

Facebook: Kohili Beach Bar

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

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