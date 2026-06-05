Ούτε ξεσκέπαστο, ούτε ερμητικά κλειστό: Το λάθος που κάνουμε με το τάπερ στο φούρνο μικροκυμάτων

Όλοι το κάνουμε. Πετάμε το τάπερ στον φούρνο μικροκυμάτων, πατάμε start και περιμένουμε ένα θαύμα σε δύο λεπτά. Και μετά απορούμε γιατί η μακαρονάδα βγαίνει μισή ξερή, μισή καυτή, ενώ ο φούρνος μοιάζει σαν να έγινε... σπλατεριά με τη σάλτσα.

Το βασικό μπέρδεμα είναι το καπάκι. Να το αφήσεις ανοιχτό; Να το κλείσεις; Να το ξεκουμπώσεις λίγο; Η σωστή απάντηση είναι πιο απλή από όσο νομίζεις, αλλά θέλει να κάνεις δύο πράγματα σωστά, πριν καν μπει το τάπερ μέσα.



Σωστό σκεύος πρώτα, μετά καπάκι

Πριν μιλήσουμε για καπάκια, ξεκινάμε από το δοχείο. Γυαλί, πορσελάνη και κεραμική με γυαλιστερή επίστρωση είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές. Αν είναι πλαστικό, πρέπει να γράφει ξεκάθαρα ότι είναι κατάλληλο για μικροκύματα. Αλλιώς, παίζεις με παραμόρφωση, μυρωδιές και υλικά που δεν θέλεις να πλησιάσουν το φαγητό σου.

Ερμητικά κλειστό δεν το θες, γιατί ο ατμός ανεβάζει πίεση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιτσιλίσματα, απότομα ανοίγματα, ακόμα και σε μια μικρή έκρηξη μόλις πας να το πιάσεις. Τελείως ξεσκέπαστο πάλι δεν σε συμφέρει, γιατί το φαγητό χάνει υγρασία, ξεραίνεται και ζεσταίνεται πιο άνισα.



Το σωστό κόλπο είναι το καπάκι να μπαίνει, αλλά να μην σφραγίζει. Άφησέ το μισάνοιχτο ή χρησιμοποίησε καπάκι με τρύπα εξαερισμού, αν έχει. Έτσι κρατάς την υγρασία ώστε το φαγητό να βγει πιο σωστά, αλλά δίνεις και διέξοδο στον ατμό για να μην μαζεύεται πίεση.

Ο ατμός είναι το μυστικό της ομοιομορφίας

Ο φούρνος μικροκυμάτων ζεσταίνει κυρίως κινώντας τα μόρια του νερού. Αν το φαγητό στεγνώσει, αρχίζει και ζεσταίνεται αλλού πολύ και αλλού λίγο. Γι' αυτό βοηθάει σε πυκνά φαγητά, όπως ρύζι, ζυμαρικά ή κοκκινιστά, να ρίξεις μια κουταλιά νερό πριν το ζέσταμα και να το ανακατέψεις στη μέση του χρόνου.



Τελευταίο, αλλά σημαντικό: όταν τελειώσει, άνοιξε προσεκτικά. Ο ατμός που κρατάς μέσα είναι φίλος σου στο ζέσταμα, αλλά γίνεται εχθρός αν τον φας στη μούρη.

Πηγή: gazzetta.gr