Φόνος Α. Αντωνίου: Δεν παραδέχεται την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης ο 58χρονος - «Δεν αμφισβητούμε τα γεγονότα»

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές, όπου τελεί υπό κράτηση, στο Δικαστήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η αίθουσα ήταν κατάμεστη από συγγενείς, φίλους και πολίτες που παρακολουθούν την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου, κάλεσε τον κατηγορούμενο να απαντήσει στις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ήτοι του φόνου εκ προμελέτης και της μαχαιροφορίας.

Ο 58χρονος δήλωσε μη παραδοχή στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης σε βάρος του Αλέξανδρου Αντωνίου, ενώ παραδέχθηκε την κατηγορία της μαχαιροφορίας. Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι έφερε εκτός της οικίας και της αυλής του σουγιά πορτοκαλί χρώματος, ο οποίος, σύμφωνα με την υπόθεση της Κατηγορούσας Αρχής, χρησιμοποιήθηκε για το θανατηφόρο πλήγμα σε βάρος του νεαρού.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου, ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι ο πελάτης του δεν αποδέχεται τον ισχυρισμό περί προμελέτης, υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά γεγονότα δεν αμφισβητούνται, ωστόσο η θέση της υπεράσπισης είναι πως η υπόθεση αφορά ανθρωποκτονία και όχι φόνο εκ προμελέτης.

«Δεν αμφισβητούμε τα γεγονότα που βρίσκονται ενώπιον του Κακουργιοδικείου, όμως δεν υπήρξε προμελέτη», ανέφερε ο κ. Στεφάνου.

Από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής που υποστηρίζει ότι υπήρξε προμελέτη για τον φόνου του νεαρού, ζητήθηκε εκ νέου όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, με τον κ. Χατζηκύρου να επικαλείται τη σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει ο 58χρονος, λέγοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το Κακουργιοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής και διέταξε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση. Παράλληλα, όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 13 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 09:30.

Στο μεταξύ, η Κατηγορούσα Αρχή έχει ήδη καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου το σύνολο των τεκμηρίων που βρίσκονται στην κατοχή της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει την εξέλιξη του επεισοδίου, καθώς και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής παρέδωσε στο Δικαστήριο τα επίμαχα βίντεο και τις σχετικές εκθέσεις, ενώ από πλευράς υπεράσπισης, το δικηγορικό γραφείο του Ηλία Στεφάνου δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του κατηγορουμένου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό του Αλέξανδρου Αντωνίου, ο οποίος σημειώθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου 2025 στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού, όπου καθόταν το θύμα, ταυτοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Γενετικής και αποδόθηκε στον 58χρονο κατηγορούμενο.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από πλήγμα με νύσσον και τέμνον όργανο στην περιοχή της καρωτίδας.

Μετά τη μη παραδοχή στην κύρια κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, η υπόθεση οδηγείται πλέον σε πλήρη ακροαματική διαδικασία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ