Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Eurostat: Καλά νέα για την κτηνοτροφία στην Κύπρο – Αύξηση στην παραγωγή βοοειδών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Eurostat: Καλά νέα για την κτηνοτροφία στην Κύπρο – Αύξηση στην παραγωγή βοοειδών

 18.03.2026 - 18:00
Eurostat: Καλά νέα για την κτηνοτροφία στην Κύπρο – Αύξηση στην παραγωγή βοοειδών

Προβλέπεται αύξηση στην παραγωγή βοοειδών κατά το επόμενο εξάμηνο στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία προβλέπει πως από 9.620 βοοειδή που αναμένεται να παραχθούν στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα ανέλθουν σε 9.930 το δεύτερο εξάμηνο. Αντίστοιχα, στο πρώτο εξάμηνο του 2027 αναμένεται να ανέλθουν σε 9.070

Όσον αφορά την παραγωγή προβάτων στην Κύπρο, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ανέλθει σε 71.290 και 82.140 για το δεύτερο εξάμηνο. Σύμφωνα με την Eurostat, η παραγωγή κατσικιών αναμένεται να φθάσει σε 42.170 το πρώτο εξάμηνο του 2026 και να αυξηθεί σε 54.730 στο δεύτερο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Eurostat σημειώνει ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, η ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή βοοειδών, προβλέπεται να φτάσει τα 11,4 εκατομμύρια κεφάλια. Αυτό αντιστοιχεί σε 0,5 εκατομμύρια κεφάλια λιγότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, δηλαδή μείωση 4,2%.

Η παραγωγή κατσικιών και προβάτων προβλέπεται να σημειώσει ιδιαίτερα σημαντική πτώση στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να μειωθεί κατά 17,1% (σε 1,9 εκατομμύρια κεφάλια) και 17,8% (σε 12,2 εκατομμύρια κεφάλια) αντίστοιχα μεταξύ του δευτέρου εξαμήνου του 2025 και του 2026.

Αντίθετα, οι προβλέψεις για την παραγωγή χοίρων υποδηλώνουν αύξηση στα 61,2 εκατομμύρια κεφάλια στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025, δηλαδή αύξηση 3,2%.

Η Γαλλία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός βοοειδών στην ΕΕ

Η Γαλλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός βοείου κρέατος στην ΕΕ, αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 23,1% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η παραγωγή βοοειδών στη Γαλλία προβλέπεται να μειωθεί ελαφρά (-0,4%) σε 2,63 εκατομμύρια κεφάλια μεταξύ των δευτέρων εξαμήνων του 2025 και του 2026.

Ανάμεσα στις άλλες σημαντικές χώρες παραγωγής, προβλέπεται σχετικά μικρή μείωση στη Γερμανία (-0,6% σε 1,7 εκατομμύρια κεφάλια), αλλά πολύ μεγαλύτερη μείωση στην Ιρλανδία (-5,2% σε 0,9 εκατομμύρια κεφάλια). Η Ισπανία είναι η μόνη βασική χώρα παραγωγής όπου αναμένεται αύξηση της παραγωγής βοείου κρέατος (+2,7% σε 1,1 εκατομμύρια κεφάλια).

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η Ισπανία θα παράγει 15,8 εκατομμύρια χοίρους στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, αντιπροσωπεύοντας το 25,7% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 12,0% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Αναμένονται επίσης αυξήσεις σε άλλες βασικές χώρες παραγωγής της ΕΕ, όπως η Γερμανία (+3,8% σε 9,5 εκατομμύρια χοίρους), η Δανία (+3,1% σε 8,0 εκατομμύρια) και η Γαλλία (+2,3% σε 5,6 εκατομμύρια).

Σύμφωνα με την Eurostat, η Ισπανία θα παραμείνει ο κορυφαίος παραγωγός προβάτων στην ΕΕ το 2026, αν και η παραγωγή αναμένεται να καταρρεύσει κατά 40,4%, φτάνοντας τα 2,3 εκατομμύρια κεφάλια στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η Ελλάδα είναι ο κορυφαίος παραγωγός κατσικίσιου κρέατος στην ΕΕ. Η παραγωγή κατσικιών προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,6%, φτάνοντας τα 0,8 εκατομμύρια κεφάλια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού
VIDEO: Αναστάτωση σε πιτσαρία μετά από έφοδο - Έξω φρενών ο ιδιοκτήτης - «Πέρασαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο»
Πανικός με τη νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day - Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ - Πότε έρχεται στα σινεμά
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Πώς να γλιτώσουμε λεφτά από τη βενζίνη στην Κύπρο – Οι απαντήσεις που δεν περιμέναμε
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Ισχυρές βροχές και άνεμοι στο νησί

 18.03.2026 - 17:41
Επόμενο άρθρο

Απάτη με μήνυμα δήθεν από το ΓΕΣΥ: Του άρπαξαν πάνω από 10.000 ευρώ - Προειδοποίηση της Αστυνομίας

 18.03.2026 - 18:11
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί αποφασιστικά προς μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό της ρόλο σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο European Policy Centre στις Βρυξέλλες, με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

  •  18.03.2026 - 13:48
LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

  •  18.03.2026 - 06:31
«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

  •  18.03.2026 - 14:20
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

  •  18.03.2026 - 14:11
Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

  •  18.03.2026 - 14:34
Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

  •  18.03.2026 - 15:45
Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

  •  18.03.2026 - 15:00
Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

  •  18.03.2026 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα