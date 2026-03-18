Eurostat: Καλά νέα για την κτηνοτροφία στην Κύπρο – Αύξηση στην παραγωγή βοοειδών

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία προβλέπει πως από 9.620 βοοειδή που αναμένεται να παραχθούν στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα ανέλθουν σε 9.930 το δεύτερο εξάμηνο. Αντίστοιχα, στο πρώτο εξάμηνο του 2027 αναμένεται να ανέλθουν σε 9.070

Όσον αφορά την παραγωγή προβάτων στην Κύπρο, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ανέλθει σε 71.290 και 82.140 για το δεύτερο εξάμηνο. Σύμφωνα με την Eurostat, η παραγωγή κατσικιών αναμένεται να φθάσει σε 42.170 το πρώτο εξάμηνο του 2026 και να αυξηθεί σε 54.730 στο δεύτερο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Eurostat σημειώνει ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, η ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή βοοειδών, προβλέπεται να φτάσει τα 11,4 εκατομμύρια κεφάλια. Αυτό αντιστοιχεί σε 0,5 εκατομμύρια κεφάλια λιγότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, δηλαδή μείωση 4,2%.

Η παραγωγή κατσικιών και προβάτων προβλέπεται να σημειώσει ιδιαίτερα σημαντική πτώση στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να μειωθεί κατά 17,1% (σε 1,9 εκατομμύρια κεφάλια) και 17,8% (σε 12,2 εκατομμύρια κεφάλια) αντίστοιχα μεταξύ του δευτέρου εξαμήνου του 2025 και του 2026.

Αντίθετα, οι προβλέψεις για την παραγωγή χοίρων υποδηλώνουν αύξηση στα 61,2 εκατομμύρια κεφάλια στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025, δηλαδή αύξηση 3,2%.

Η Γαλλία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός βοοειδών στην ΕΕ

Η Γαλλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός βοείου κρέατος στην ΕΕ, αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 23,1% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η παραγωγή βοοειδών στη Γαλλία προβλέπεται να μειωθεί ελαφρά (-0,4%) σε 2,63 εκατομμύρια κεφάλια μεταξύ των δευτέρων εξαμήνων του 2025 και του 2026.

Ανάμεσα στις άλλες σημαντικές χώρες παραγωγής, προβλέπεται σχετικά μικρή μείωση στη Γερμανία (-0,6% σε 1,7 εκατομμύρια κεφάλια), αλλά πολύ μεγαλύτερη μείωση στην Ιρλανδία (-5,2% σε 0,9 εκατομμύρια κεφάλια). Η Ισπανία είναι η μόνη βασική χώρα παραγωγής όπου αναμένεται αύξηση της παραγωγής βοείου κρέατος (+2,7% σε 1,1 εκατομμύρια κεφάλια).

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η Ισπανία θα παράγει 15,8 εκατομμύρια χοίρους στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, αντιπροσωπεύοντας το 25,7% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 12,0% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Αναμένονται επίσης αυξήσεις σε άλλες βασικές χώρες παραγωγής της ΕΕ, όπως η Γερμανία (+3,8% σε 9,5 εκατομμύρια χοίρους), η Δανία (+3,1% σε 8,0 εκατομμύρια) και η Γαλλία (+2,3% σε 5,6 εκατομμύρια).

Σύμφωνα με την Eurostat, η Ισπανία θα παραμείνει ο κορυφαίος παραγωγός προβάτων στην ΕΕ το 2026, αν και η παραγωγή αναμένεται να καταρρεύσει κατά 40,4%, φτάνοντας τα 2,3 εκατομμύρια κεφάλια στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η Ελλάδα είναι ο κορυφαίος παραγωγός κατσικίσιου κρέατος στην ΕΕ. Η παραγωγή κατσικιών προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,6%, φτάνοντας τα 0,8 εκατομμύρια κεφάλια.