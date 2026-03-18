Επίσκεψη Φυτιρή στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Μήνυμα για ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

ΑρχικήΚοινωνίαΕπίσκεψη Φυτιρή στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Μήνυμα για ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
 18.03.2026 - 17:32
Τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» επισκέφθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το ιστορικό όνομα που φέρει το πλοίο και τον συμβολισμό του για τον Ελληνισμό.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός εξήρε το έργο και την αφοσίωση των πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτούσιες οι δηλώσεις:

"Με ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση επισκέπτομαι τη φρεγάτα “ΚΙΜΩΝ”, η οποία φέρει ένα όνομα βαριάς ιστορικής και συμβολικής σημασίας για τον Ελληνισμό και τη θάλασσα.

Ο Κίμων, που συνέδεσε τη δράση του με την ασφάλεια και την ελευθερία της Κύπρου, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο στρατηγικής διορατικότητας και ναυτικής ισχύος. Σήμερα, το πλοίο που φέρει το όνομά του συνεχίζει αυτή την παράδοση, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

Ως Ελλην Κυπριος Υπουργός, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας προς την Ελληνικη Κυβερνηση και το πληρώματα των Πολεμικων πλοιων του ΠΝ για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν καθημερινά.

Ως παλαιός αξιωματικός του Ναυτικού, αισθάνομαι υπερηφάνεια και βαθιά συγκίνηση, βλέποντας να παραμένουν ζωντανές οι αξίες που διαμορφώνουν τους Αξιωματικούς του Ναυτικού:
Τιμή, πειθαρχία, αδελφικότητα και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή.

Ο Ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να αισθάνεται ασφαλής γνωρίζοντας ότι υπηρετείτε με ήθος και αποφασιστικότητα.

Καλά ταξίδια, ήρεμες θάλασσες και πάντα επιτυχίες στην αποστολή σας"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού
VIDEO: Αναστάτωση σε πιτσαρία μετά από έφοδο - Έξω φρενών ο ιδιοκτήτης - «Πέρασαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο»
Πανικός με τη νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day - Κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ - Πότε έρχεται στα σινεμά
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Πώς να γλιτώσουμε λεφτά από τη βενζίνη στην Κύπρο – Οι απαντήσεις που δεν περιμέναμε
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό

 

 

 

Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να αλλάζεις θέση στο αεροπλάνο κατά την απογείωση

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Ισχυρές βροχές και άνεμοι στο νησί

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί αποφασιστικά προς μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό της ρόλο σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο European Policy Centre στις Βρυξέλλες, με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

  •  18.03.2026 - 13:48
LIVE: Το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν - Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πιθανά αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

  •  18.03.2026 - 06:31
«Καμπανάκι» από Αννίτα Δημητρίου: «Επικίνδυνη η επιστροφή σε αποτυχημένες πολιτικές - Η Βουλή χρειάζεται ευθύνη»

  •  18.03.2026 - 14:20
Ξανά στο κάδρο η υπόθεση φερόμενου ξυλοδαρμού για τον Φαίδωνα - Καταχωρείται ενώπιον Δικαστηρίου

  •  18.03.2026 - 14:11
Περιοχές της Λάρνακας μένουν για ακόμη μία μέρα χωρίς νερό - Τι συμβαίνει

  •  18.03.2026 - 14:34
Επίσημη ανακοίνωση: Πότε «αλλάζει» ξανά η ώρα στην Κύπρο - Πώς θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού

  •  18.03.2026 - 15:45
Κατηγορούμενος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα με κλοπιμαία ταυτότητα - Φορούσε μάσκα στο πρόσωπο

  •  18.03.2026 - 15:00
Θεόδωρος Κυριακού: «Δεν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτός – Αχρείαστη η μεταφορά του στην Κύπρο»

  •  18.03.2026 - 13:02

