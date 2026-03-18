Επίσκεψη Φυτιρή στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Μήνυμα για ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» επισκέφθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το ιστορικό όνομα που φέρει το πλοίο και τον συμβολισμό του για τον Ελληνισμό. Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός εξήρε το έργο και την αφοσίωση των πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτούσιες οι δηλώσεις:

"Με ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση επισκέπτομαι τη φρεγάτα “ΚΙΜΩΝ”, η οποία φέρει ένα όνομα βαριάς ιστορικής και συμβολικής σημασίας για τον Ελληνισμό και τη θάλασσα.

Ο Κίμων, που συνέδεσε τη δράση του με την ασφάλεια και την ελευθερία της Κύπρου, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο στρατηγικής διορατικότητας και ναυτικής ισχύος. Σήμερα, το πλοίο που φέρει το όνομά του συνεχίζει αυτή την παράδοση, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

Ως Ελλην Κυπριος Υπουργός, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας προς την Ελληνικη Κυβερνηση και το πληρώματα των Πολεμικων πλοιων του ΠΝ για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν καθημερινά.

Ως παλαιός αξιωματικός του Ναυτικού, αισθάνομαι υπερηφάνεια και βαθιά συγκίνηση, βλέποντας να παραμένουν ζωντανές οι αξίες που διαμορφώνουν τους Αξιωματικούς του Ναυτικού:

Τιμή, πειθαρχία, αδελφικότητα και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή.

Ο Ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να αισθάνεται ασφαλής γνωρίζοντας ότι υπηρετείτε με ήθος και αποφασιστικότητα.

Καλά ταξίδια, ήρεμες θάλασσες και πάντα επιτυχίες στην αποστολή σας"