ΑρχικήLike Online
Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να αλλάζεις θέση στο αεροπλάνο κατά την απογείωση

 18.03.2026 - 17:13
Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να αλλάζεις θέση στο αεροπλάνο κατά την απογείωση

Πολλοί ταξιδιώτες, βλέποντας κενές θέσεις, μπαίνουν στον πειρασμό να αλλάξουν θέση την ώρα της απογείωσης.

Ωστόσο, ο Πιτ Χάτσινσον, που έχει εργαστεί ως πιλότος στη Virgin Atlantic, επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο ενάντια στους κανόνες, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ζητήματα ασφάλειας. Αρχικά, το πλήρωμα καμπίνας δεν επιτρέπει στους επιβάτες να σηκώνονται εκείνη τη στιγμή, καθώς η απογείωση είναι μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της πτήσης. Υπάρχει όμως και ένας λιγότερο προφανής λόγος.

Η ισορροπία του αεροσκάφους παίζει καθοριστικό ρόλο

Η αυθαίρετη μετακίνηση επιβατών μπορεί να επηρεάσει την κατανομή του βάρους στο αεροπλάνο. Αν, για παράδειγμα, πολλοί επιβάτες συγκεντρωθούν προς το μπροστινό ή το πίσω μέρος, αυτό ενδέχεται να δυσκολέψει την απογείωση ή να δημιουργήσει προβλήματα στη σταθερότητα. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να επηρεαστεί η δυνατότητα του αεροσκάφους να απογειωθεί σωστά.

Ο πιλότος εξηγεί ότι η κατανομή των επιβατών λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της πτήσης. Το αεροπλάνο λειτουργεί ουσιαστικά σαν μια «τραμπάλα», όπου το βάρος πρέπει να είναι σωστά μοιρασμένο. Αν, για παράδειγμα, όλοι κάθονταν στη μία πλευρά ή συγκεντρώνονταν σε ένα σημείο, θα διαταρασσόταν η ισορροπία του.

Η σωστή τοποθέτηση των επιβατών συνδέεται με το λεγόμενο «κέντρο βάρους» του αεροσκάφους, το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός συγκεκριμένων ορίων για να διασφαλίζεται η ασφαλής πτήση.

Τι ισχύει κατά τη διάρκεια της πτήσης

Αφού το αεροπλάνο βρεθεί σε σταθερό ύψος, οι επιβάτες μπορούν –με την άδεια του πληρώματος– να μετακινηθούν ή να αλλάξουν θέση. Ωστόσο, κατά την απογείωση και την προσγείωση είναι απαραίτητο να βρίσκονται στις θέσεις που τους έχουν οριστεί.

Το θέμα γίνεται ακόμη πιο σημαντικό όταν η πτήση δεν είναι γεμάτη, καθώς τότε η κατανομή του βάρους επηρεάζεται πιο εύκολα από τις μετακινήσεις των επιβατών.

ΡΟΘΑΔΑ: «Σεβόμαστε, αλλά δεν φοβόμαστε την Κρίσταλ Πάλας - ΜΙΛΙΤΣΕΒΙΤΣ: «Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο» (ΒΙΝΤΕΟ)

Επίσκεψη Φυτιρή στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Μήνυμα για ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η επίθεση στις Βάσεις ανέδειξε ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται με την συνολική ασφάλεια της ΕΕ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί αποφασιστικά προς μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό της ρόλο σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ομιλία του στο European Policy Centre στις Βρυξέλλες, με θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

