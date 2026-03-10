Themasports lifenewscy
ΠΑΡΑ-THEMA

Βίντεο - Η στιγμή που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπήκε σε F-16: Η χιουμοριστική προειδοποίηση Μητσοτάκη - «Μην τραβήξεις το κόκκινο!»

 10.03.2026 - 09:43
Βίντεο - Η στιγμή που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπήκε σε F-16: Η χιουμοριστική προειδοποίηση Μητσοτάκη - «Μην τραβήξεις το κόκκινο!»

Στιγμιότυπο που προκάλεσε ενδιαφέρον καταγράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη σε στρατιωτική εγκατάσταση, όπου είχε την ευκαιρία να επιβιβαστεί σε ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Πρόεδρος εμφανίζεται να κάθεται στο πιλοτήριο του αεροσκάφους, ενώ δίπλα του βρίσκεται μέλος του ιπτάμενου προσωπικού που του δίνει οδηγίες. Την ίδια στιγμή ακούγεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να του λέει με χιουμοριστική διάθεση «Μην τραβήξεις μόνο το κόκκινο κάτω από το κάθισμα».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα (9/3) ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρέθηκε το μεσημέρι στο υπόστεγο της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου σταθμεύουν τα ελληνικά μαχητικά F-16 που έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο. Μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε με τους πιλότους και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τους οποίους χαιρέτησε στον χώρο όπου επιχειρούν τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.

Δείτε το βίντεο:

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

