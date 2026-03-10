Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η τριμερής συνάντηση είχε σαφώς συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η επιλογή της Πάφου και συγκεκριμένα της στρατιωτικής βάσης όπου λειτουργεί κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων δεν ήταν τυχαία. Το μήνυμα που επιχειρήθηκε να σταλεί ήταν διπλό: αφενός η έμπρακτη ευρωπαϊκή στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία και αφετέρου η προβολή μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τις τυπικές διπλωματικές δηλώσεις.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιδίωξε μέσα από τη συνάντηση να καταδείξει ότι η Κύπρος βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η φράση του ότι «η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια της Ευρώπης» αντανακλά την προσπάθεια της Λευκωσίας, να ενισχύσει τη γεωπολιτική της σημασία, σε μια περίοδο που οι περιφερειακές ισορροπίες μεταβάλλονται. Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επιδιώκει στρατιωτική εμπλοκή, υπογραμμίζοντας τον ανθρωπιστικό και ειρηνικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει.

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχείρησε να ενισχύσει το αφήγημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά και να επαναβεβαιώσει τον παραδοσιακό ρόλο της Αθήνας ως βασικού πυλώνα στήριξης της Κύπρου. Η φράση του ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν και δεν θα μείνει ποτέ μόνη» αποτελεί μια πολιτική τοποθέτηση με έντονο συμβολισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή.

Η ελληνική παρουσία στην Πάφο, όπως και η επιθεώρηση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση, λειτούργησε ως έμμεσο μήνυμα αποτροπής αλλά και ως υπενθύμιση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου. Η αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού στην πρώτη αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» στην Κύπρο εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύοντας τη στρατηγική διάσταση της ελληνοκυπριακής συνεργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Γαλλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπογραμμίσει την παρουσία του Παρισιού στην περιοχή, ανακοινώνοντας τη συνέχιση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας με φρεγάτες αλλά και με το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle».

Η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο την Κύπρο. Αντιθέτως, εντάσσεται στη στρατηγική της Γαλλίας να διατηρήσει ισχυρή παρουσία σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες, από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η αναφορά του Γάλλου προέδρου στη Χεζμπολάχ και στην ανάγκη διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου δείχνει ότι το Παρίσι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο σταθεροποιητικής δύναμης.

Την ίδια στιγμή, η τριμερής συνάντηση στην Πάφο ανέδειξε και την ευρωπαϊκή διάσταση των εξελίξεων. Η αναφορά του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίες συμμετέχουν σε αποστολές στην περιοχή, επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, ο οποίος μιλώντας στο SIGMA χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση «υψηλού συμβολικού περιεχομένου». Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δεχθεί σαφή απειλή, γεγονός που εξηγεί και γιατί δεν ενεργοποιήθηκε το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε επίσης ότι οι κινήσεις της Λευκωσίας τις τελευταίες ημέρες δεν έγιναν τυχαία αλλά ήταν αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών χωρών στην υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά αλλά ήταν αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και σαφούς στρατηγικού προσανατολισμού. Ο Βασίλης Πάλμας αναφέρθηκε και στη βοήθεια από την Ολλανδία ή οποία φτάνει στην Κύπρο, σήμερα.

Παράλληλα, ο Βασίλης Πάλμας τόνισε ότι η στενή συνεργασία με την Ελλάδα δεν αποτελεί μια συγκυριακή επιλογή αλλά μια διαχρονική στρατηγική σχέση. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει στην ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δεν πέρασε απαρατήρητη και η κριτική που ασκήθηκε από βρετανικά μέσα ενημέρωσης προς το Λονδίνο. Η Daily Mail σχολίασε με δεικτικό τρόπο την παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, συγκρίνοντάς την με την απουσία του Ηνωμένου Βασιλείου από ανάλογες κινήσεις στήριξης, παρά το γεγονός ότι διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

Το σχόλιο αυτό αντικατοπτρίζει και μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο της Ευρώπης στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία Γαλλίας, Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών στην περιοχή επιχειρεί να αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική ζώνη.

Σε κάθε περίπτωση, η τριμερής στην Πάφο δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αντίθετα, εντάσσεται σε μια διαδικασία ενίσχυσης των στρατηγικών συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Κύπρος, η Ελλάδα και η Γαλλία επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας και συνεργασίας.

Το βασικό μήνυμα που προκύπτει από τη συνάντηση είναι σαφές: η Ευρώπη επιδιώκει να εμφανιστεί πιο ενεργή και πιο παρούσα σε μια περιοχή που επηρεάζει άμεσα τη σταθερότητα, την ασφάλεια αλλά και τις μεταναστευτικές ροές, προς την ευρωπαϊκή ήπειρο και η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται αναπόφευκτα στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων.