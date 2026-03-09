Themasports lifenewscy
Times: Εκτεθειμένες οι Βρετανικές Βάσεις - Η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε Google Maps για να καθοδηγήσει τα drones
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Times: Εκτεθειμένες οι Βρετανικές Βάσεις - Η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε Google Maps για να καθοδηγήσει τα drones

 09.03.2026 - 16:54
Times: Εκτεθειμένες οι Βρετανικές Βάσεις - Η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε Google Maps για να καθοδηγήσει τα drones

Οι επιτιθέμενοι με τα drones χρησιμοποίησαν το Google Maps για να στοχεύσουν τη βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αποκαλύπτουν οι Times.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, η Χεζμπολάχ πιστεύεται ότι απογείωσε ένα drone προς αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη στη στρατιωτική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα οποία ήταν ορατά σε δημόσια διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: Ίσως αποπλεύσει αύριο ο «Δράκος» - Το μήνυμα Πεζεσκιάν για το διορισμό Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Σε καθεστώς εκκένωσης το Ακρωτήρι

Εκτεθειμένη η βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου

Δημόσια διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες δείχνουν δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U2 σταθμευμένα ακριβώς έξω από το υπόστεγο που χτυπήθηκε στην επίθεση.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι η επίθεση ήταν ανησυχητική «επειδή χτυπούσαν αυτό που στόχευαν», αλλά πρόσθεσε πως ήταν απίθανο να ήταν αποτέλεσμα μιας εξελιγμένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών.

Μάλλον, «αυτό υποδηλώνει ότι έχουν Google Maps και GPS», δήλωσε η πηγή. Κατόπιν αιτήματος των κυβερνήσεων, η Google μπορεί να θολώσει, να αποκρύψει ή να αφαιρέσει λεπτομέρειες ευαίσθητων τοποθεσιών, ώστε να μην είναι ορατές στο κοινό.

Ορισμένες ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην περιοχή εμφανίζονται στον ιστότοπο, αλλά σε χαμηλότερη ανάλυση ή με τα αεροσκάφη να είναι εντελώς θολά, για λόγους ασφαλείας.

Ακόμη και σε υποδομές πολιτικού χαρακτήρα, όπως το αεροδρόμιο Heathrow, τα αεροσκάφη έχουν αφαιρεθεί από τον ιστότοπο, αν και αυτό γίνεται για λόγους σαφήνειας του χάρτη και όχι για λόγους ασφάλειας του χώρου.

Η εφημερίδα The Times επικοινώνησε με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες το Σάββατο και ρώτησε αν γίνονται προσπάθειες ώστε να αποκρύπτονται τμήματα της βάσης στο Google Maps που είναι προσβάσιμη εφαρμογή στο ευρύ κοινό.

Τη Δευτέρα το πρωί τα αεροσκάφη ήταν ακόμα ορατά στον ιστότοπο και το υπουργείο αρνήθηκε να σχολιάσει αν προσπαθεί να τα αφαιρέσει από τη δημόσια προβολή, καταγγέλλει η βρετανική εφημερίδα.

Tα κατασκοπευτικά αεροσκάφη ορατά ακόμα και από Google Maps

Το γεγονός ότι τα U2, αεροσκάφη αναγνώρισης μεγάλου από πολύ μεγάλο υψόμετρο φιλοξενούνται στη βάση, είναι «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στη Μεσόγειο», σύμφωνα με τον Tζάστιν Κραμπ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας πληροφοριών Sibylline.

Ο Κραμπ, πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, δήλωσε πως η διαθεσιμότητα των εικόνων στο Google Maps «έκανε πιο εύκολο απ’ ό,τι θα έπρεπε» να χτυπηθεί με ακρίβεια η βάση.

Πρόσθεσε ότι η χρήση του ιστότοπου από τον εχθρό για τη στόχευση δεν ήταν καθόλου καινούργιο φαινόμενο. «Οι αντάρτες που με βομβάρδιζαν στο Ιράκ το 2004 είχαν εικόνες του στρατοπέδου μας από το Google Maps και στόχευαν με βάση τη θέση του ραδιοφωνικού ιστού, προκειμένου να χτυπήσουν περιοχές εντός της περιμέτρου».

Την Κυριακή αποκαλύφθηκε ότι το drone περιείχε ένα ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, ένα κομμάτι υλικού που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε παρόμοιες συσκευές που κατασχέθηκαν από την ουκρανική αεροπορική άμυνα τον Δεκέμβριο.

Ο σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, επιβεβαίωσε το Σάββατο πως η επίθεση κατά της RAF στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε από τον Λίβανο από μια «ομάδα που υποστηρίζει το Ιράν». Πιστεύεται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ.
«Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

 

 

Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

