Σε «αναστάτωση» χιλιάδες άτομα: Μπλόκο σε πορνογραφικές πλατφόρμες και νέοι ηλικιακοί περιορισμοί στην Αυστραλία
ΔΙΕΘΝΗ

Σε «αναστάτωση» χιλιάδες άτομα: Μπλόκο σε πορνογραφικές πλατφόρμες και νέοι ηλικιακοί περιορισμοί στην Αυστραλία

 09.03.2026 - 16:27
Σε «αναστάτωση» χιλιάδες άτομα: Μπλόκο σε πορνογραφικές πλατφόρμες και νέοι ηλικιακοί περιορισμοί στην Αυστραλία

Oι Αυστραλοί κατεβάζουν σήμερα μαζικά VPN, ενώ ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς πορνογραφικού υλικού παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει χρήστες από τις πλατφόρμες του καθώς η χώρα ξεκίνησε να εφαρμόζει σήμερα (9/3/2026) σαρωτικούς ηλικιακούς περιορισμούς.

Το VPN είναι ένα εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο, δηλαδή μια τεχνολογία που επιτρέπει τη δημιουργία μιας ασφαλούς και κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και του ίντερνετ και οi Αυστραλοί το κατεβάζουν, αφού τον περασμένο Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που επέβαλε εθνική απαγόρευση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους.

Ένας διαφορετικός νόμος απαιτεί από υπηρεσίες chatbot με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης να διατηρούν μακριά από ανηλίκους συγκεκριμένο περιεχόμενο, περιλαμβανομένης της πορνογραφίας, της ακραίας βίας, του αυτοτραυματισμού και υλικού που σχετίζεται με διατροφικές διαταραχές, διαφορετικά θα καλούνται να καταβάλουν πρόστιμο που θα ανέρχεται μέχρι και στα 34,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Αυστραλία κάλεσε και εκείνη, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ, τις ιστοσελίδες με πορνογραφικό υλικό να διακριβώνουν ότι οι χρήστες είναι άνω των 18 ετών.

Τα App stores, οι ψηφιακές αυτές πλατφόρμες διανομής, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούν έλεγχο για την ηλικία του χρήστη προτού του επιτρέψουν να κατεβάσει λογισμικό που έχει σήμανση 18+.

Η Επίτροπος του eSafety (Σ.τ.Σ: ο ανεξάρτητος ρυθμιστής της χώρας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο) Τζούλι Ίνμαν Γκραντ δήλωσε ότι τα μέτρα στοχεύουν να παράσχουν στα παιδιά την ίδια διαδικτυακή προστασία με αυτή που η κοινωνία απαιτεί για τη ζωή τους εκτός του διαδικτύου.

«Ένα παιδί σήμερα δεν μπορεί να μπει μέσα σε ένα μπαρ και να παραγγείλει ποτό, να μπει σε ένα στριπτιτζάδικο, να περιηγηθεί σε ένα κατάστημα με ερωτικά βοηθήματα ή να παίξει μπλακ τζακ στο καζίνο», δήλωσε η Επίτροπος στο δίκτυο ABC. «Αυτό απλά μεταφέρει τα μέτρα αυτά που λαμβάνουμε για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: Newsit.gr

