Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο Ανώτερου Υπαστυνόμου - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία του

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Λευκωσία, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, ώρα 10:30.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο Φιλόπτωχο ταμείο της εκκλησίας.