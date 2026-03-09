Δυνατό μήνυμα ενότητας από Μέτσολα: «Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη» - Θερμό χειροκρότημα στο Ευρωκοινοβούλιο

Όπως ανέφερε, γνωρίζει ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν, τονίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι «δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι». Υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική και απτή, διαβεβαιώνοντας πως η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της χώρας.

Η ίδια σημείωσε ότι θα σταλούν ξεκάθαρα μηνύματα πως η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τόνισε ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών στόχων ή κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι όταν δοκιμάζεται η αποφασιστικότητα της Ευρώπης, η απάντηση είναι κοινή και ενιαία.

Στο σημείο όπου αναφέρθηκε ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη, το ακροατήριο ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα.

*Αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Γιώργος Μούσας