Δυνατό μήνυμα ενότητας από Μέτσολα: «Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη» - Θερμό χειροκρότημα στο Ευρωκοινοβούλιο

 09.03.2026 - 18:37
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, προχώρησε σε δηλώσεις στήριξης προς την Κύπρο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Όπως ανέφερε, γνωρίζει ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν, τονίζοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι «δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι». Υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική και απτή, διαβεβαιώνοντας πως η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της χώρας.

Η ίδια σημείωσε ότι θα σταλούν ξεκάθαρα μηνύματα πως η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τόνισε ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών στόχων ή κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι όταν δοκιμάζεται η αποφασιστικότητα της Ευρώπης, η απάντηση είναι κοινή και ενιαία.

Στο σημείο όπου αναφέρθηκε ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη, το ακροατήριο ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα.

*Αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Γιώργος Μούσας

 

Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

