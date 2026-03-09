Δυνατό μήνυμα ενότητας από Μέτσολα: «Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη» - Θερμό χειροκρότημα στο Ευρωκοινοβούλιο

LIVE: Στη Βάση Ακρωτηρίου το ελικόπτερο Merlin - Ίσως αποπλεύσει αύριο ο «Δράκος» - Νέες προειδοποιήσεις Ερντογάν στο Ιράν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή για δέκατη ημέρα, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.