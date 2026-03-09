Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Σειρήνες στη Βάση Ακρωτηρίου - Βρετανίδα σύζυγος στρατιωτικού αφηγείται τη δραματική νύχτα με τις κόρες της - «Κάναμε φωλιά...»

 09.03.2026 - 21:00
VIDEO: Σειρήνες στη Βάση Ακρωτηρίου - Βρετανίδα σύζυγος στρατιωτικού αφηγείται τη δραματική νύχτα με τις κόρες της - «Κάναμε φωλιά...»

Μετά από δύο 24ωρα ηρεμίας, οι σειρήνες στη Βάση Ακρωτηρίου ήχησαν ξανά το πρωί, γύρω στις 10:30, ενεργοποιώντας το σύστημα συναγερμού για απειλή ασφάλειας. Οι σειρήνες ηχούσαν για περίπου 11 λεπτά, ενώ κάτοικοι και εργαζόμενοι ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Μαρτυρία Βρετανίδας κατοίκου

Σύμφωνα με το  ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στο δελτίο ειδήσεων του «Alpha», μια Βρετανίδα σύζυγος στρατιωτικού ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τις δύο κόρες της. «Είμαστε ασφαλείς. Επιστρέψαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μένουμε προσωρινά με τους γονείς μου. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψουμε στην Κύπρο», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε τη νύχτα της περασμένης Δευτέρας: «Τη μικρή μου, 4,5 ετών, την βγάλαμε από το κρεβάτι και την βάλαμε κάτω από το τραπέζι. Της εξηγήσαμε ότι ο θόρυβος ήταν σειρήνα και ότι κάθε φορά που ακούμε αυτόν τον ήχο πρέπει να φτιάχνουμε μια “φωλιά”, όπου κι αν βρισκόμαστε, για να είμαστε ασφαλείς».

Δείτε το ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα

LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα

Φλέγεται η Μέση Ανατολή, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

