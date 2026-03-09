VIDEO: Σειρήνες στη Βάση Ακρωτηρίου - Βρετανίδα σύζυγος στρατιωτικού αφηγείται τη δραματική νύχτα με τις κόρες της - «Κάναμε φωλιά...»

Μαρτυρία Βρετανίδας κατοίκου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στο δελτίο ειδήσεων του «Alpha», μια Βρετανίδα σύζυγος στρατιωτικού ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τις δύο κόρες της. «Είμαστε ασφαλείς. Επιστρέψαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μένουμε προσωρινά με τους γονείς μου. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψουμε στην Κύπρο», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε τη νύχτα της περασμένης Δευτέρας: «Τη μικρή μου, 4,5 ετών, την βγάλαμε από το κρεβάτι και την βάλαμε κάτω από το τραπέζι. Της εξηγήσαμε ότι ο θόρυβος ήταν σειρήνα και ότι κάθε φορά που ακούμε αυτόν τον ήχο πρέπει να φτιάχνουμε μια “φωλιά”, όπου κι αν βρισκόμαστε, για να είμαστε ασφαλείς».

Δείτε το ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη: