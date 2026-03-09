Πόλεμος χωρίς σχέδιο: Οι σύμμαχοι του Τραμπ δεν «βλέπουν» τέλος της ιρανικής κρίσης στον ορίζοντα και φοβούνται ότι... δουλεύουν για χάρη του Ισραήλ

Αυτό παρατηρεί σε ανάλυσή του το CNN, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση Τραμπ όχι μόνο απέρριψε τις συμμαχίες και δεν επιδίωξε τη διπλωματική νομιμότητα που χαρακτήρισε τον πόλεμο του Κόλπου το 1990-91 ή ακόμα και την εισβολή στο Ιράκ το 2003, αλλά ξεκίνησε την επίθεσή της, μαζί με το Ισραήλ, χωρίς καν να ενημερώσει πολλούς από τους συμμάχους της.

Για παράδειγμα, η αιφνιδιαστική επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ενός ανώτερου μέλους της ιταλικής κυβέρνησης στο Ντουμπάι. «Σκεφτείτε τη θεμελιώδη έλλειψη συντονισμού που αυτό αντιπροσωπεύει: ο υπουργός Άμυνας ενός από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ βρισκόταν στο θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όταν ξεκίνησε η επίθεση και δεν είχε ιδέα» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Δέκα ημέρες αργότερα, ο πόλεμος έχει βυθίσει τον κόσμο πιο βαθιά από ποτέ σε μια αποπροσανατολιστική δίνη.

Ορισμένοι σύμμαχοι αρχίζουν να εκνευρίζονται εν μέσω του αυξανόμενου κόστους ζωής για τους πολίτες τους, συνεπεία του πολέμου, αλλά και φόβων για μια μεταναστευτική κρίση, σε περίπτωση κατάρρευσης του Ιράν. Ανησυχούν, παράλληλα, για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Χωρίς πλήρη αλλαγή καθεστώτος, οι πολίτες του Ιράν ενδέχεται να πληρώσουν ακόμη ένα βαρύ τίμημα, αν ακολουθήσουν καταστολές αντί για επανάσταση. Αν ο πόλεμος του Τραμπ καταστρέψει το ιρανικό καθεστώς και πυροδοτήσει εμφύλιο πόλεμο, μια προσφυγική κρίση ή σοβαρές οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τον κόσμο.

Ο πόλεμος έχει δημιουργήσει νέες γεωπολιτικές αλήθειες για τις χώρες της Δύσης και της Μέσης Ανατολής, που δεν μπορούν να ζήσουν με τον Τραμπ, αλλά ούτε και χωρίς αυτόν.

«America First»

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοι του Κόλπου δεν το προέβλεψαν. Αυτός ο πόλεμος είναι η απόδειξη του δόγματος «America First», που απελευθερώνει τη δύναμη των ΗΠΑ, για να επιβάλει μια νέα άποψη για τα συμφέροντά τους.

Όπως και η ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, αντανακλά τη δήλωση του στενού συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, στο CNN πέρυσι ότι οι ισχυρές χώρες μπορούν να κυβερνούν με τη βία.

Είναι η προσωποποίηση του εκρηκτικού χαρακτήρα του Τραμπ, της αποδοχής τεράστιων κινδύνων, της «αλλεργίας» του στη στρατηγική και του ζήλου για ανεξέλεγκτη εξουσία. Ο πιο απρόβλεπτος πρόεδρος της σύγχρονης εποχής έχει τώρα καταστήσει την κορυφαία υπερδύναμη του κόσμου την πιο ανησυχητική επιρροή.

Όσο σοκαρισμένοι και αν είναι οι Ευρωπαίοι από την περιφρόνηση του Τραμπ για τους διεθνείς θεσμούς, η δική τους στρατιωτική ευπάθεια σημαίνει ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί με έναν πρόεδρο που είναι κρίσιμος για την άμυνά τους.

Ωστόσο, ο Τραμπ, ενθαρρυμένος από την τρομερή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ, φαίνεται να αγνοεί τις ευρωπαϊκές προσπάθειες ενίσχυσης της πολεμικής μηχανής του. «Δε με νοιάζει καθόλου» δήλωσε το Σάββατο στο CBS, όταν ρωτήθηκε αν ήθελε περισσότερη βοήθεια. «Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Η «ειδική σχέση» μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ, παράλληλα, βρίσκεται σε κρίση, μετά την οργισμένη αντίδραση του Τραμπ στην αρχική άρνηση της Βρετανίας να επιτρέψει στους Αμερικανούς πιλότους να πραγματοποιούν αποστολές από τις βάσεις της. Ο Κίρ Σταρμερ καταδίκασε την «αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα» και μίλησε εκ μέρους ενός έθνους που έχει τραυματιστεί από τον πόλεμο στο Ιράκ και έχει προσβληθεί βαθιά από την πρόσφατη περιφρόνηση του Τραμπ για τις απώλειες των συμμάχων στους πολέμους μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Άλλα ευρωπαϊκά κράτη έκαναν μια πιο αποτελεσματική προσπάθεια εξισορρόπησης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορούσε να «εγκρίνει» επιθέσεις «εκτός του διεθνούς δικαίου». Ωστόσο, έστειλε αεροπλανοφόρο για να προστατεύσει τα γαλλικά συμφέροντα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χειρίστηκε μία δύσκολη επίσκεψη στο Οβάλ Γραφείο, εκφράζοντας κοινές ανησυχίες για τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν και καταδικάζοντας τις απειλές του εναντίον του Ισραήλ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, όμως, έθεσε σε κίνδυνο ζωτικούς εμπορικούς δεσμούς, απαγορεύοντας τη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ισπανία για επιθέσεις κατά του Ιράν και κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παίζουν «ρωσική ρουλέτα με το πεπρωμένο εκατομμυρίων ανθρώπων».

Ενώ η Ευρώπη έσπευσε να αντιμετωπίσει τις διπλωματικές και οικονομικές επιπτώσεις, στον Κόλπο η κατάσταση παραμένει εξόχως ρευστή.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και οι επιθέσεις με drones προκάλεσαν αναστάτωση στο Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, μερικά από τα οποία έχουν γίνει καταφύγια για Ευρωπαίους και Αμερικανούς ομογενείς. Η διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλούν οικονομικό χάος.

Ωστόσο, παραδόξως, η κυβέρνηση Τραμπ φάνηκε να εκπλήσσεται από τα αντιποίνα του Ιράν, κάτι που αποδεικνύει την επιπολαιότητα του σχεδιασμού του Λευκού Οίκου για τον πόλεμο και ίσως αποτελεί κακό οιωνό για το μέλλον.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η προπολεμική εκτίμηση ήταν ότι υπήρχε «υψηλή πιθανότητα να στοχοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», μόλις θα ξεσπούσε η σύγκρουση. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν είχαν προβλέψει πλήρως τον βαθμό, στον οποίο το Ιράν θα χτυπούσε μη στρατιωτικούς στόχους στα κράτη του Κόλπου.

Αν και η ένταση των ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον των κρατών του Κόλπου έχει μειωθεί, το οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει πολιτικά ισχυρό, αν όχι στρατιωτικά αποφασιστικό. Οι επιθέσεις στόχευσαν την αποθήκη καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ την Κυριακή, λίγες ώρες μετά την πυρπόληση του κτιρίου του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας σε επίθεση με drone. Στη Σαουδική Αραβία, δύο άτομα σκοτώθηκαν και 12 άλλα τραυματίστηκαν, όταν ένα στρατιωτικό βλήμα έπληξε κατοικημένη περιοχή.

Αυτό εξηγεί την αυξανόμενη ανησυχία στην περιοχή. Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ το Σάββατο, ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τόνισε τη «σημασία της συγκράτησης της κρίσης και της εντατικοποίησης της διπλωματίας για τον τερματισμό της». Και το Ομάν, που μεσολάβησε στις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν -που ο Τραμπ διέλυσε- είναι επίσης ανήσυχο. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αλ Μπουσαΐντι, προειδοποίησε ότι η περιοχή βρίσκεται σε «επικίνδυνο σημείο καμπής».

Ορισμένοι κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι των χωρών του Κόλπου αρχίζουν να εκνευρίζονται από τον πομπώδη τόνο της κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Τα μηνύματα που έρχονται από την Ουάσινγκτον είναι απάνθρωπα. Είναι σαν οι ηγέτες να απολαμβάνουν την αιματοχυσία, χωρίς να υπάρχει σαφές τέλος. Ενώ οι οικονομίες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) επηρεάζονται» δήλωσε πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, που βρίσκεται στην περιοχή.

Ναρκοπέδιο

Το τελικό αποτέλεσμα του πολέμου θα είναι επίσης ένα ναρκοπέδιο για τους συμμάχους των ΗΠΑ. Ένα αναδιαμορφωμένο καθεστώς στο Ιράν μπορεί να αποτελεί μικρότερη εξωτερική απειλή, αλλά θα απαιτεί τακτικές στρατιωτικές επιθέσεις, για να παραμείνει υπό έλεγχο.

Οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση με επικεφαλής τα απομεινάρια των Φρουρών της Επανάστασης μπορεί να δώσει προτεραιότητα στην εσωτερική καταστολή, αλλά και να απειλήσει την περιοχή. Κανείς δεν θέλει το χάος μιας κοινωνικής κατάρρευσης στο Ιράν. Όλοι, όμως, γνωρίζουν ότι ο Τραμπ μπορεί απλώς να αντανακλά την εσωτερική του προσέγγιση, δηλώνοντας νίκη, αποχωρώντας και αφήνοντας όλους τους άλλους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει εμμονή με την ευρωπαϊκή αδυναμία. Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, για παράδειγμα, επέπληξε τους συμμάχους που αντιδρούν, ενώ «διστάζουν και αμφιταλαντεύονται σχετικά με τη χρήση βίας». Ένας τρόπος για την Ευρώπη να επιδιορθώσει το ρήγμα, χωρίς να υπονομεύσει τις αρχές της, θα ήταν να βοηθήσει τον εαυτό της.

Η Σοφία Γκαστόν, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας του Τμήματος Πολεμικών Σπουδών του King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τρία πράγματα από τη συμμαχία τους με τη Βρετανία: στρατηγική ευθυγράμμιση, πολιτισμική ευθυγράμμιση και εξαιρετικές ικανότητες. Η επίδειξη μιας αποτελεσματικής αμυντικής ικανότητας θα μπορούσε να κάνει τις διαφορές στη στρατηγική και τον πολιτισμό συγχωρητέες στην Ουάσιγκτον.

Στον Κόλπο, η στάση απέναντι στις ΗΠΑ θα διαμορφωθεί από τις συνέπειες του πολέμου, αλλά και από τη συμπεριφορά του Ιράν.

Ορισμένοι προβλέπουν ότι η οργή εναντίον του Ιράν μπορεί να κάνει ορισμένα κράτη του Κόλπου να δουν με πιο ευνοϊκό μάτι την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του Τραμπ.

Ωστόσο, δύο πρώην ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που διατηρούν στενές σχέσεις με τα κράτη του Κόλπου, δήλωσαν ότι ακούν «αυξανόμενη ανησυχία» για τις τελευταίες στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ. Παράλληλα, υπάρχουν ακροδεξιοί υπουργοί στην ισραηλινή κυβέρνηση, που δηλώνουν ότι θέλουν να ελέγχουν το έδαφος μέχρι τον Ευφράτη και τον Τίγρη, δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Έτσι, υπάρχουν χώρες που ρωτούν αν καταστρέφουν το Ιράν, μόνο και μόνο για να αναδειχθεί το Ισραήλ ως η νέα ηγεμονική δύναμη στην περιοχή».

Όπως συνηθίζεται, εν τέλει, η χαρακτηριστική κίνηση του Τραμπ είναι να γκρεμίζει τις καθιερωμένες δομές, προτού δει πού θα πέσουν τα κομμάτια, και να βρίσκει κάποιον τρόπο να κηρύξει τη νίκη του. Εφαρμοσμένη στη Μέση Ανατολή, αυτή η στρατηγική είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αδύνατο να προβλεφθεί από τους συμμάχους των ΗΠΑ...

ΠΗΓΗ: Protothema.gr