Εκποιήσεις: Υπερασπίζονται τις προτάσεις τους οι Βουλευτές - Στο μικροσκόπιο κατά πόσο είναι αντισυνταγματικές ή όχι

Καθ’ όλα συνταγματική θεωρεί ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου για διαγραφή του υπολοίπου δανείου μετά την επιβολή και των τόκων, λέγοντας ότι δίδεται το δικαίωμα στον λήπτη να κουρέψει αν θέλει τα 2/3 το δανείου του. Αλλά αν δε το κουρέψει, ο νομοθέτης αλλάζει το πλαίσιο και πρέπει να αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για να προχωρήσει η εταιρεία στην εκποίηση του ακινήτου.

Από τη μια, ανέφερε, απαλλάσσονται οι εγγυητές οι οποίοι είναι υπερδιπλάσιοι των δανειοληπτών σε απόλυτο αριθμό ενώ επωφελούνται παράλληλα και οι δανειολήπτες.

Το ΑΚΕΛ δεν θυμήθηκε τώρα που είναι κοντά οι Βουλευτικές εκλογές, της εκποίησης, όπως κάποια άλλη «πρώην σωματοφύλακες των τραπεζών», οι οποίοι απέτρεψαν, μόλις με μια ψήφο, την πρόταση του κόμματός του για φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών, ανέφερε από την πλευρά του ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι το κόμμα του από το 2014 μέχρι σήμερα κατέθεσε 35 προτάσεις νόμου και τροποποιήσεις σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν το αναγκαίο δίχτυ προστασίας προς όφελος των δανειοληπτών και των εγγυητών και να μειώσουν τα υπερπρονόμια των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων.

«Έχουν λοιπόν τελειώσει τα ψεύτικα άλλοθι. Το 18 μας έλεγαν ότι τα δικαστήρια θα δημιουργούσαν ειδική δικαιοδοσία. Θα τα δούμε ακόμα». Θέση του ΑΚΕΛ, είπε, είναι ότι πριν αυτοδιαλυθεί η Βουλή, ο κάθε βουλευτής ή κάθε πολιτική δύναμη θα πρέπει να κληθεί να πάρει θέση. «Με τις τράπεζες ή με την κοινωνία. Με τους πολλούς για την κοινωνία ή με τους λίγους για τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και τα funds».

Αγορεύσεις στην Ολομέλεια της Βουλής επί των δικών του προτάσεων ζήτησε ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας κάνοντας αναφορά σε αυτές.

Οι υπηρεσιακοί σήμερα, είπε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, «θυμήθηκαν το Σύνταγμα» ενώ αντιπαρέβαλε τα περί αντισυνταγματικότητας για τον νόμο του 2018. «Καλά, το Σύνταγμα είναι όπως το μπουφέ. Όποτε θέλουμε, θυμόμαστε το Σύνταγμα; Αν θέλει το κράτος να αμφισβητήσει την συνταγματικότητα, να πάει να την αμφισβητήσει και να πληρώσει και τα επίδικα των πράξεων της», είπε. Είναι και εντός ευρωπαϊκού κατακτημένου και συνταγματικό, είναι τ’ αυτονόητα, συμπλήρωσε.

Eύηχες προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές δεν θα εφαρμοστούν ποτέ και δεν θα προστατεύσουν κανένα, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, γιατί «δεν πρόκειται να τις επιτρέψει το Ανώτατο Δικαστήριο. Επομένως, οποιοσδήποτε προτείνει προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, για παράδειγμα εκείνες που παρεμβαίνουν σε ιδιωτικές συμβάσεις, θα κριθούν αντισυνταγματικές και δεν θα προστατεύσουν κανέναν δανειολήπτη. Απλά συνιστούν κοροϊδία».

Το ΔΗΚΟ, πρόσθεσε, επειδή «τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας σήμερα είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ», θεωρεί πως υπάρχει η δυνατότητα να διευθετηθεί το ζήτημα των εκποιήσεων και προστατεύσουν περισσότερο τους δανειολήπτες, δίδοντας στο Ανώτατο την αρμοδιότητα να διορίσει ειδικούς δικαστές να επιλύουν χρηματοοικονομικές διαφορές.

Κληθείς να σχολιάσει τις προτάσεις του κ. Κουλία, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί για το θέμα θα συζητηθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ κι αυτή θ’ αποφασίσει ποιες θα υποστηρίξουν. Η δική τους πρόταση νόμου, ανέφερε, την έχουν συζητήσει με την Κεντρική Τράπεζα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης κι άλλους αρμόδιους φορείς και εκ πρώτης όψεως τυγχάνει θετικής αντιμετώπισης.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά Δαμιανού σε «σωματοφύλακες τραπεζών» ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ διερωτήθηκε ποιοι έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και οδήγησαν σε κατάρρευση το τραπεζικό σύστημα και οδήγησαν τους δανειολήπτες και όχι μόνο σε περιπέτειες κι αν θέλουμε «θέλουμε να δώσουμε τα κλειδιά της κυπριακής οικονομίας σε πολιτικές δυνάμεις που θα οδηγήσουν τη χώρα μας ξανά σε περιπέτειες, σε χρεοκοπία, σε μνημόνια, σε οικονομικές καταστροφές».

Εξαιρετικά περίεργο χαρακτήρισε ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης το ότι κόμματα που έχουν καθορίσει εδώ και καιρό την στάση τους στο θέμα των εκποιήσεων, «ξαφνικά πριν τις εκλογές έχουν εμφανιστεί να μεταλλάσσονται κυριολεκτικά». Το ΕΛΑΜ, είπε, έχει καταθέσει εδώ και 6 και 4 χρόνια διάφορες προτάσεις και τις παρουσίασε.

Υπάρχει πρόσθεσε, μια που είναι κοινή με άλλους Βουλευτές και «θα την κυνηγήσουμε μέχρι τέλους»

Στην ερώτηση για την συνταγματικότητα ή όχι κάποιων προτάσεων, τον λόγο έλαβε ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου που ήταν μαζί με τον κ. Παπαδάκη λέγοντας ότι αυτό επαφίεται στο αν υπάρχει πολιτική βούληση κι αν η εκτελεστική εξουσία θέλει να λύσει ένα πρόβλημα. Πριν 3 χρόνια, είπε, η πρόταση για την δεσμευτικότητα του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ήταν αντισυνταγματική και θα κατάρρεε το οικονομικό σύστημα, ενώ σήμερα «χειροκροτείται».

Κύρια ευθύνη για την σημερινή εικόνα όσον αφορά τα δάνεια, έχει η πλειοψηφία της Βουλής που ψήφισε τον νόμο των εκποιήσεων τον Σεπτέμβριο του 2014, το πλαίσιο αφερεγγυότητας τον Απρίλιο του 2015, τον νόμο περί μεταβίβασης και υποθηκεύσεως ακινήτων το 2018, κι έδωσε υπερεξουσίες τους πιστωτές σε βάρος των δανειοληπτών, ανέφερε ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος.

Στις δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι η ΕΔΕΚ τις προτάσεις που θα περιορίσουν τις υπερεξουσίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος των ευάλωτων δανειοληπτών και θα προστατέψουν τους δανειολήπτες αυτούς για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.

Τις προτάσεις της ΔΗΠΑ για το θέμα που παρουσίασε στην Επιτροπή Οικονομικών, εξήγησε κι εκτός της Επιτροπής ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης λέγοντας ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για συζήτηση και κάποιες προτάσεις θα μπορούσαν να μείνουν και για την νέα Βουλή.

Ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε ότι το δικαίωμα εμπλοκής του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου στη διαδικασία των εκποιήσεων δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους δανειολήπτες, αν κι έχει ψηφιστεί η νομοθεσία αυτή από το 2023. Τότε, πρόσθεσε, ψηφίστηκε και η νομοθεσία για τα ειδικά δικαστήρια αλλά τους είπαν ότι δεν βρίσκουν δικαστές κι άλλες δικαιολογίες. «Άρα οποιεσδήποτε (παρόμοιες) προτάσεις σήμερα μπαίνουν είναι άνευ ουσίας, Γιατί υπάρχει ο νόμος ο ωηφισμένος. Και θα παρακαλούσα και δημοσίως ξανά το έντιμο Ανώτατο Δικαστήριο, όπως προχωρήσει στη δημιουργία του Ειδικού Δικαστηρίου για να έχουμε σύντομη εκδίκαση των υποθέσεων», είπε.

Ο κ. Τρυφωνίδης μίλησε για ευκαιρία με την παραδοχή των εταιρειών για μη εκποιήσεις για ένα χρόνο ώστε οι υποθέσεις να τελεσφορούν στα Ειδικά Δικαστήρια. Ζήτησε δε αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου για την διαμόρφωση του αναγκαίου πλαισίου σε επίπεδο Επιτρόπου και Δικαστηρίων.

Χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει δεσμευτικές αποφάσεις μέχρι 20.000 ευρώ και την θετική στάση του Υπουργείου Οικονομικών για επαναφορά για 3 έως 6 μήνες του σχεδίου «Ενοικίου έναντι δόσης» για ευάλωτους δανειολήπτες.

Τον κίνδυνο να περάσουν ακίνητα πολλών εκατομμυρίων στα χέρια λίγων επιλεκτικά μέσω των πλειστηριασμών, διαβλέπει ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης εξηγώντας ότι γι’ αυτό το λόγο έχει προτείνει ένα ακίνητο να μην πωλείται σε αξία μικρότερη του 50% της αρχικής του.

Εξηγώντας τις δικές του προτάσεις ο κ. Παπαδούρης χαρακτήρισε τραγική την απόφαση που είχε πάρει το 2028 η Βουλή και την ανάγκη ενός δανειολήπτη να προσφεύγει στο δικαστήριο, το οποίο όμως θα εκδικάζει την υπόθεση σύντομα.

Ο κ. Παπαδούρης μίλησε για στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τα οποία το 86% των δανείων είναι ήδη τερματισμένα με αποφάσεις δικαστηρίων που σημαίνει 9-12% επιτόκιο κάθε χρόνο.

Για την συνταγματικότητα ή όχι διερωτήθηκε αν ήταν ο νόμος του 2018 που «άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη το παιχνίδι για τους δανειολήπτες» με προγενέστερες συμβάσεις, συνταγματικός ή όχι. Σημείωσε δε ότι το τί είναι ή όχι συνταγματικό επαφίεται στην Νομική Υπηρεσία και την απόφαση του ΠτΔ αν θ’ αναπέμψει μια νομοθεσία ή όχι.

Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε επίσης σε στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα ημερομηνίας 02/01/26 που δείχνουν ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν αποκτηθεί 30 εκ ευρώ από πώληση 146 πρώτων – κύριων κατοικιών που σημαίνει 205.000 ευρώ μέση αξία κατοικίας. «Άρα αυτά που ακούγαμε για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και τις επαύλεις των εκατομμυρίων, τις πισίνες και τα τένις και τα λοιπά ας τα πουν αλλού».

Για προσωρινή αναστολή των εκποιήσεων, είπε ότι αν θα βοηθήσει το να περάσουν οι υπόλοιπες προτάσεις αό αυτή τη Βουλή «καλώς». «Αν είναι να το φορτώσουμε της επόμενης Βουλής», υπενθύμισε ότι με την νέα σύνθεση πρέπει να ξανακατατεθεί η πρόταση νόμου.

