Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟικογενειακή τραγωδία: Μητέρα σκότωσε τα δύο παιδιά της ενώ ο σύζυγός της έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι στη νότια Αμερική
ΔΙΕΘΝΗ

Οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα σκότωσε τα δύο παιδιά της ενώ ο σύζυγός της έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι στη νότια Αμερική

 09.03.2026 - 20:38
Οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα σκότωσε τα δύο παιδιά της ενώ ο σύζυγός της έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι στη νότια Αμερική

Μητέρα πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο παιδιά της ενώ ο σύζυγός της έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι.

Η 44χρονη Μόνικα Ρουμπάτσα σκότωσε τον 14χρονο Τζος και την 11χρονη Έμα στα υπνοδωμάτιά τους, πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό της στο σπίτι τους στη Φλόριντα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο 45χρονος πατέρας, Ρίτσαρντ Τζέιμς, επικοινώνησε με την αστυνομία αφού δεν μπορούσε να εντοπίσει για 36 ώρες τη σύζυγό του μέσω τηλεφώνου. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι και βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «η Ρουμπάτσα ήξερε τι έκανε» και είχε σχεδιάσει το έγκλημα. Ο Τζέιμς ενημερώθηκε για τον θάνατο της οικογένειάς του κατά την επιστροφή στις ΗΠΑ από επαγγελματικό ταξίδι στη νότια Αμερική.

Η οικογένεια μετακόμισε από το Μιζούρι πριν από περίπου τρία χρόνια και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Πριν τον θάνατό της η Ρουμπάτσα παρουσίαζε μία ευτυχισμένη εικόνα της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Ο σερίφης Ρικ Γουέλς, ο οποίος ερευνά το έγκλημα, δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους και την ψυχική τους υγεία και τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Μια τόσο φρικτή υπόθεση όπως αυτή είναι κάτι που ίσως κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σημάδια που ίσως τα μέλη της οικογένειας δεν πρόσεξαν. Δεν ξέρουμε».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο Ανώτερου Υπαστυνόμου - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία του
Αυτές οι αεροπορικές εταιρείες παρατείνουν την αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής - Όλες οι πληροφορίες
Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες
Όξφορντ: Πένθος για 15χρονη αθλήτρια - Άφησε την τελευταία της πνοή κατά την διάρκεια αγώνα
Δεν χρησιμοποιείς ακουστικά; Αυτή η αεροπορική θα σε... κατεβάζει κάτω από το αεροπλάνο - Όσα αλλάζουν
Ψάχνεις δουλειά; Το ΤΕΠΑΚ άνοιξε νέες θέσεις εργασίας – Οι κλίμακες και τα καθήκοντα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκλητικές κατηγορίες του τουρκικού ΥΠΕΞ - «Η Κύπρος μετατράπηκε σε στρατιωτική βάση εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων»

 09.03.2026 - 20:12
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Σειρήνες στη Βάση Ακρωτηρίου - Βρετανίδα σύζυγος στρατιωτικού αφηγείται τη δραματική νύχτα με τις κόρες της - «Κάναμε φωλιά...»

 09.03.2026 - 21:00
LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα

LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα

Φλέγεται η Μέση Ανατολή, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει κύμα επιθέσεων απέναντι στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Το Ιράν απαντά με μπαράζ πυραύλων και drones, βάζοντας στο στόχαστρο το Τελ Αβίβ, αλλά και χώρες του Κόλπου. To μεσημέρι βρέθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», στην Πάφο οι ηγέτες της Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα

LIVE: Βρετανικά μαχητικά κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πιο σκληρά αντίποινα

  •  09.03.2026 - 06:32
Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κύπρο - Οι τρεις ηγέτες και οι επισκέψεις σε «Charles de Gaulle» και «Κίμων»

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κύπρο - Οι τρεις ηγέτες και οι επισκέψεις σε «Charles de Gaulle» και «Κίμων»

  •  09.03.2026 - 17:55
Δυνατό μήνυμα ενότητας από Μέτσολα: «Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη» - Θερμό χειροκρότημα στο Ευρωκοινοβούλιο

Δυνατό μήνυμα ενότητας από Μέτσολα: «Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη» - Θερμό χειροκρότημα στο Ευρωκοινοβούλιο

  •  09.03.2026 - 18:37
Αφθώδης πυρετός: Έκκληση κτηνιάτρων να σταματήσει η στοχοποίηση για τις θανατώσεις - «Δεν σπουδάσαμε για να σκοτώνουμε ζώα»

Αφθώδης πυρετός: Έκκληση κτηνιάτρων να σταματήσει η στοχοποίηση για τις θανατώσεις - «Δεν σπουδάσαμε για να σκοτώνουμε ζώα»

  •  09.03.2026 - 17:30
Προκλητικές κατηγορίες του τουρκικού ΥΠΕΞ - «Η Κύπρος μετατράπηκε σε στρατιωτική βάση εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων»

Προκλητικές κατηγορίες του τουρκικού ΥΠΕΞ - «Η Κύπρος μετατράπηκε σε στρατιωτική βάση εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων»

  •  09.03.2026 - 20:12
VIDEO: Σειρήνες στη Βάση Ακρωτηρίου - Βρετανίδα σύζυγος στρατιωτικού αφηγείται τη δραματική νύχτα με τις κόρες της - «Κάναμε φωλιά...»

VIDEO: Σειρήνες στη Βάση Ακρωτηρίου - Βρετανίδα σύζυγος στρατιωτικού αφηγείται τη δραματική νύχτα με τις κόρες της - «Κάναμε φωλιά...»

  •  09.03.2026 - 21:00
Πόλεμος χωρίς σχέδιο: Οι σύμμαχοι του Τραμπ δεν «βλέπουν» τέλος της ιρανικής κρίσης στον ορίζοντα και φοβούνται ότι... δουλεύουν για χάρη του Ισραήλ

Πόλεμος χωρίς σχέδιο: Οι σύμμαχοι του Τραμπ δεν «βλέπουν» τέλος της ιρανικής κρίσης στον ορίζοντα και φοβούνται ότι... δουλεύουν για χάρη του Ισραήλ

  •  09.03.2026 - 22:08
Αυτές οι αεροπορικές εταιρείες παρατείνουν την αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής - Όλες οι πληροφορίες

Αυτές οι αεροπορικές εταιρείες παρατείνουν την αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής - Όλες οι πληροφορίες

  •  09.03.2026 - 19:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα