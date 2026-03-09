Όξφορντ: Πένθος για 15χρονη αθλήτρια - Άφησε την τελευταία της πνοή κατά την διάρκεια αγώνα

Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

 09.03.2026 - 19:00
Η οικογένεια της Όξφορντ θρηνεί από το απόγευμα της Κυριακής (8/3) τον χαμό της 15χρονης Αμέλια Άπλιν.

Η ποδοσφαιρίστρια της Ακαδημίας του συλλόγου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Φούλαμ, αφήνοντας την τελευταία της πνοή.

Στην ανακοίνωσή της η ομάδα αναφέρει:

“Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 15χρονης παίκτριας της Ακαδημίας, Αμέλια Άπλιν.

Η Αμέλια κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Ακαδημίας Κοριτσιών εναντίον της Φούλαμ στο Προπονητικό Κέντρο του Συλλόγου στο Χόρσπαθ χθες το απόγευμα.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τις συμπαίκτριες και τους προπονητές της Αμέλια.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια την εκτίμησή μας για τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού τόσο της Όξφορντ Γιουνάιτεντ όσο και της Φούλαμ, καθώς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο Σύλλογος θα προσφέρει υποστήριξη στην οικογένεια, τους παίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό της Αμέλια που επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός.

Θα παρακαλούσαμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή”.

ΠΗΓΗ: Sports24.gr

