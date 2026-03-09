Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες

Το Nalu Latchi Leonardo Limited Edition, μέλος της προσεκτικά επιλεγμένης συλλογής πεντάστερων προορισμών Leonardo Limited Edition, αναμένεται να αποτελέσει τη νέα σημαντική προσθήκη στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της Πάφου.

Το νέο ξενοδοχείο, το οποίο θα λειτουργήσει τον ερχόμενο Ιούνιο, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι Λατσιού.

Σχεδιασμένο με επίκεντρο την οικογένεια, το θέρετρο διαθέτει 240 κομψά δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 90 οικογενειακών δωματίων με swim-up, όπου οι ιδιωτικές βεράντες ενώνονται αρμονικά με τις κοινόχρηστες πισίνες.

Κατανεμημένα σε 11 συγκροτήματα, το καθένα με όνομα εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία, αυτά τα καταφύγια προσφέρουν ιδιωτικότητα, άνεση και άμεση πρόσβαση σε εγκαταστάσεις προσανατολισμένες στην οικογένεια. Για τους επισκέπτες που αναζητούν την απόλυτη αποκλειστικότητα, 12 ιδιωτικές επαύλεις απογειώνουν την εμπειρία με ιδιωτικές πισίνες, εξωτερικούς σταθμούς BBQ και εξατομικευμένες υπηρεσίες εντός της έπαυλης.

Το ξενοδοχείο διαθέτει τέσσερα ξεχωριστά εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένου ενός εστιατορίου υψηλής ποιότητας με ασιατικές σπεσιαλιτέ και ενός ιταλικού εστιατορίου με σταθμούς μαγειρικής.

Κάθε χώρος στο Nalu είναι μια πρόσκληση για παιχνίδι και εξερεύνηση, με θεματικές ζώνες περιπέτειας και διαδραστικά πάρκα, καθώς επίσης κυνήγια θησαυρού και άλλες κοινές οικογενειακές δραστηριότητες.

Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται επίσης γυμναστήριο, σπα και wellness centre.

Στο Nalu, κάθε λεπτομέρεια είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να φέρνει τις οικογένειες πιο κοντά στη φύση, στον πολιτισμό και μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Fattal Hotels περιλαμβάνει πέντε ξεχωριστά brands (Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition και το lifestyle brand NYX Hotels) που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία συνολικά παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean έχει ήδη δημιουργήσει 11 ξενοδοχεία (4 στην Ελλάδα και 7 στην Κύπρο), με στόχο να φτάσει τα 15 μέχρι το 2026.

Στις επερχόμενες προσθήκες του ομίλου στην κυπριακή αγορά και συγκεκριμένα στη Λευκωσία περιλαμβάνονται τόσο το NYX Hotel Nicosia όσο και το Leonardo Boutique Hotel Nicosia.

Mε πληροφορίες από checkincyprus.com