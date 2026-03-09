«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Πρατηριούχων, η αύξηση δεν οφειλόταν στον πόλεμο αλλά σε γενική αύξηση των τιμών των καυσίμων διεθνώς πριν την έναρξη του πολέμου.

Επισημαίνεται όμως ότι αναμένεται σε λιγότερο από δέκα μέρες με την άφιξη νέου φορτίου καυσίμων θα υπάρξει σημαντική αύξηση. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι κατά πόσο το φορτίο έχει αγοραστεί με τις τιμές των τελευταίων ημερών ή αν θα αγοραστεί μετά το σημερινό ράλι τιμών στο αργό πετρέλαιο.

Οι τιμές και τα φθηνότερα πρατήρια σήμερα 9/3/2026

Για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η ακριβότερη τιμή έχει μείνει η ίδια από τα τέλη Ιανουαρίου αλλά η μέση τιμή ανέβηκε περίπου 3 σεντς το λίτρο.

Σταθερή η τιμή της αμόλυβδης 98 ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα σε σχέση με τις τιμές στα τέλη Ιανουαρίου.

Αμόλυβδη 95

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,342

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,268

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,409

Τα φθηνότερα:

Αμόλυβδη 98

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,390

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,308

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,499



Τα φθηνότερα:

Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,454

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,323

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,509

Τα φθηνότερα: