Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομία«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»

 09.03.2026 - 11:18
«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»

Μικρή ήταν η αύξηση στα πρατήρια καυσίμων τις προηγούμενες μέρες, της τάξης των 2-3 σεντς το λίτρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Πρατηριούχων, η αύξηση δεν οφειλόταν στον πόλεμο αλλά σε γενική αύξηση των τιμών των καυσίμων διεθνώς πριν την έναρξη του πολέμου.

Επισημαίνεται όμως ότι αναμένεται σε λιγότερο από δέκα μέρες με την άφιξη νέου φορτίου καυσίμων θα υπάρξει σημαντική αύξηση. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι κατά πόσο το φορτίο έχει αγοραστεί με τις τιμές των τελευταίων ημερών ή αν θα αγοραστεί μετά το σημερινό ράλι τιμών στο αργό πετρέλαιο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε ιστορικό άλμα η τιμή του πετρελαίου: Πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι – «Μικρό το τίμημα» απαντά ο Τραμπ

Οι τιμές και τα φθηνότερα πρατήρια σήμερα 9/3/2026

Για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η ακριβότερη τιμή έχει μείνει η ίδια από τα τέλη Ιανουαρίου αλλά η μέση τιμή ανέβηκε περίπου 3 σεντς το λίτρο.

Σταθερή η τιμή της αμόλυβδης 98 ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα σε σχέση με τις τιμές στα τέλη Ιανουαρίου.

Αμόλυβδη 95
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,342
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,268
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,409

Τα φθηνότερα:

Αμόλυβδη 98
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,390
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,308
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,499


Τα φθηνότερα:

 

Πετρέλαιο Κίνησης
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,454
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,323
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,509

Τα φθηνότερα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία - Πότε επιστρέφει η σκόνη και πότε θα δούμε ξανά βροχές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου - Πολλά τα ονόματα, κάποια γνωστά, άλλα άγνωστα
Νέες ακυρώσεις πτήσεων και τη Δευτέρα από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά
Ήξερες ότι υπάρχουν Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια; Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και ποια παιδιά μπορούν να ενταχθούν
Σε ιστορικό άλμα η τιμή του πετρελαίου: Πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι – «Μικρό το τίμημα» απαντά ο Τραμπ
Οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και η στεγαστική κρίση ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αν δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος

 09.03.2026 - 11:09
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Επικοινωνία με Πρόεδρο Κομισιόν θα έχει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 09.03.2026 - 11:20
LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

Έκρυθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ. Η Σαουδική Αραβία λέει πως καταρρίφθηκαν 4 drones που κατευθύνονταν σε πετρελαιοπηγή. Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν «πυραυλική απειλή» Στην Κύπρο Μακρόν και Μητσοτάκης. Δείτε live όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

  •  09.03.2026 - 06:32
ΠτΔ για F-16 στα κατεχόμενα: «Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο»

ΠτΔ για F-16 στα κατεχόμενα: «Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο»

  •  09.03.2026 - 11:00
Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή

Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή

  •  09.03.2026 - 11:02
Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

  •  09.03.2026 - 10:21
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

  •  09.03.2026 - 10:38
«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»

«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»

  •  09.03.2026 - 11:18
Χαμός στη Λεμεσό: Πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους επιτέθηκαν - Έριχναν πέτρες σε πυροσβέστες

Χαμός στη Λεμεσό: Πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους επιτέθηκαν - Έριχναν πέτρες σε πυροσβέστες

  •  09.03.2026 - 08:55
Αν δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος

Αν δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος

  •  09.03.2026 - 11:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα