«Καμπανάκι» για την τσέπη μας: Ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων αλλά όχι εξαιτίας του πολέμου – Έπεται αύξηση «φωτιά»

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Πρατηριούχων, η αύξηση δεν οφειλόταν στον πόλεμο αλλά σε γενική αύξηση των τιμών των καυσίμων διεθνώς πριν την έναρξη του πολέμου.
Επισημαίνεται όμως ότι αναμένεται σε λιγότερο από δέκα μέρες με την άφιξη νέου φορτίου καυσίμων θα υπάρξει σημαντική αύξηση. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι κατά πόσο το φορτίο έχει αγοραστεί με τις τιμές των τελευταίων ημερών ή αν θα αγοραστεί μετά το σημερινό ράλι τιμών στο αργό πετρέλαιο.
Οι τιμές και τα φθηνότερα πρατήρια σήμερα 9/3/2026
Για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η ακριβότερη τιμή έχει μείνει η ίδια από τα τέλη Ιανουαρίου αλλά η μέση τιμή ανέβηκε περίπου 3 σεντς το λίτρο.
Σταθερή η τιμή της αμόλυβδης 98 ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα σε σχέση με τις τιμές στα τέλη Ιανουαρίου.
Αμόλυβδη 95
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,342
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,268
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,409
Τα φθηνότερα:
Αμόλυβδη 98
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,390
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,308
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,499
Τα φθηνότερα:
Πετρέλαιο Κίνησης
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,454
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,323
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια) 1,509
Τα φθηνότερα: