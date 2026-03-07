Themasports lifenewscy
Ταξίδια: Ψάχνεις φθηνά εισιτήρια για Μάιο; Πτήσεις της Ryanair από 32€ με επιστροφή - Τρέξε να προλάβεις

 07.03.2026 - 18:31
Κάθε μήνας είναι μία ευκαιρία να προγραμματίσετε ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη!

Στο site της Ryanair μπορείτε να βρείτε για το Μάιο ναύλους από 32€ από Πάφο με επιστροφή!

Οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν επίσημη προσφορά της εταιρίας, αλλά ναύλους που μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του low fare calendar. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου (7 Μαρτίου). Να θυμάστε επίσης ότι οι ναύλοι αυτοί ισχύουν για συγκεκριμένες πτήσεις κι όχι για όλες τις πτήσεις αυτών των προορισμών.

Εμείς έχουμε ρυθμίσει το ημερολόγιο για ταξίδια 3-4 ημερών, αλλά αυτό μπορείτε να το αλλάξετε πολύ εύκολα από την σχετική μπάρα αναζήτησης.

Δείτε παρακάτω τους προορισμούς από Πάφο

Για να βρείτε αυτούς τους ναύλους, πατήστε εδώ και στη συνέχεια στον προορισμό που επιθυμείτε για να ανοίξει το σχετικό ημερολόγιο.

 

 

 

 

Τρώμε καθημερινά αυτά τα τρόφιμα – Και αυξάνουν έως 47% τον κίνδυνο εμφράγματος

 07.03.2026 - 18:06
Αφθώδης Πυρετός: Κτηνοτρόφοι παρεμπόδισαν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στις θανατώσεις ζώων - Ανάγκη ανασχεδιασμού

 07.03.2026 - 18:43
Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Live: Το Ιράν είναι εχθρός μας...δεν είμαστε εύκολη λεία, λέει ο πρόεδρος των Εμιράτων - Η Τεχεράνη χτύπησε ξανά χώρες του Κόλπου - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

