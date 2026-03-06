Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

Σημειώνεται πως «Οργανωμένο ταξίδι» είναι όταν τουλάχιστον δύο διαφορετικές ταξιδιωτικές υπηρεσίες (π.χ. μεταφορά, διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτου ή εκδρομές) συνδυάζονται και πωλούνται μαζί για το ίδιο ταξίδι από έναν έμπορο, συνήθως με μία σύμβαση ή μία συνολική τιμή.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια, οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού οποτεδήποτε πριν από την έναρξη του πακέτου, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή σε άμεση γειτνίαση με αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς την εκτέλεση του πακέτου ή τη μεταφορά προς τον προορισμό (ενδεικτικά πόλεμος, σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, σημαντικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία ή φυσικές καταστροφές). Στην περίπτωση αυτή, οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς καταβολή χρέωσης καταγγελίας, δικαιούμενοι πλήρη επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Αντίστοιχα, ο διοργανωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού όταν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ενημερώνοντας τον ταξιδιώτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα καταβληθέντα ποσά.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι εξελίξεις αυτές στον τουριστικό τομέα, είναι δυνατόν οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών να προτείνουν στους ταξιδιώτες την αναβολή ή μετάθεση του οργανωμένου ταξιδιού σε μεταγενέστερο χρόνο, όπου αυτό είναι εφικτό. Η αναβολή ή μετάθεση του ταξιδιού μπορεί να πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της έκδοσης πιστωτικού σημειώματος (voucher).

Διευκρινίζεται ότι η αποδοχή πιστωτικού σημειώματος από τον ταξιδιώτη αποτελεί επιλογή που εναπόκειται αποκλειστικά στη δική του κρίση και δεν επηρεάζει το δικαίωμά του για επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης αποδεχθεί την αναβολή ή μετάθεση του ταξιδιού του, οποιεσδήποτε σχετικές αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει την τροποποίηση των όρων της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις να ισχύουν τόσο για τον ταξιδιώτη όσο και για τον διοργανωτή.

Σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικού σημειώματος, οι ταξιδιώτες προτρέπονται να ζητούν όπως σε αυτό αναγράφεται ρητά ότι διατηρούν το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη χρήσης του. Παράλληλα, οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το πιστωτικό σημείωμα καλύπτεται από την προβλεπόμενη προστασία έναντι αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για ταξιδιώτες που βρίσκονται ήδη κατά τη διάρκεια οργανωμένου ταξιδιού και κατέστη αδύνατη η επιστροφή τους, όπως προβλέπεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ο διοργανωτής υποχρεούται να καλύψει το κόστος αναγκαίας παροχής καταλύματος ισοδύναμης κατηγορίας για έως τρεις (3) διανυκτερεύσεις ανά ταξιδιώτη, εκτός εάν η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δικαιωμάτων επιβατών προβλέπει μεγαλύτερη περίοδο φροντίδας.

Περαιτέρω, ο διοργανωτής υποχρεούται να παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατάλληλη συνδρομή σε ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει δυσκολία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για υγειονομικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές και προξενική συνδρομή, καθώς και βοήθειας για επικοινωνία και εναλλακτικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες προτρέπονται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να συμβουλεύονται τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια, σε σχέση με ταξίδια που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις εξελίξεις, οι ταξιδιώτες και οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο 1429.