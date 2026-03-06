Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις

 06.03.2026 - 19:46
Επιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις

Συνεχίζει η άφιξη πτήσεων επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι οι επαναπατρισθέτες Κύπριοι από περιοχές αυξημένου κινδύνου έχουν φτάσει τους 805.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, απόψε, στο Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Μεγάρου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σε συνέχεια του επιχειρησιακού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών από περιοχές αυξημένου κινδύνου, έχουν αφιχθεί σήμερα ακόμα δύο πτήσεις, η μία με 145 συμπατριώτες μας και η άλλη μόλις προ ολίγου με 148 επιβάτες.

Πρόκειται ουσιαστικά για πέντε πτήσεις επαναπατρισμού μέχρι στιγμής με τον συνολικό αριθμό των Κυπρίων υπηκόων να ανέρχεται στους 805 που έχουν επαναπατριστεί μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες Αρχές, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και όλα τα αρμόδια κρατικά Όργανα παρακολουθούν διαρκώς τα δεδομένα και προσαρμόζουν τον σχεδιασμό ώστε να αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη δυνατότητα μεταφοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη δρομολογηθεί και γίνονται προσπάθειες για επιπρόσθετες πτήσεις επαναπατρισμού και θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα και παράμετροι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν ασφαλείς πίσω στη χώρα μας όσοι συμπατριώτες μας βρίσκονται εκτός Κύπρου.

Η ανταπόκριση και η συνεργασία των Κύπριων υπηκόων είναι δεδομένη και αυτονόητη. Τους καλούμε για ακόμη μια φορά να εγγραφούν στην πλατφόρμα connectcy και να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Εξωτερικών που λειτουργεί επί 24ωρης βάσης».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

 06.03.2026 - 19:35
LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

  •  06.03.2026 - 06:10
Επιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις

Επιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις

  •  06.03.2026 - 19:46
Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

  •  06.03.2026 - 19:35
Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

  •  06.03.2026 - 17:59
Σάντσεθ: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε» - «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο»

Σάντσεθ: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε» - «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο»

  •  06.03.2026 - 17:43
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

  •  06.03.2026 - 17:03
Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

  •  06.03.2026 - 14:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα