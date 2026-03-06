Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών

- 5833/472 - ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

- 5833/471 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

- 5833/470 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

- 5833/469 - ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

- 5833/468 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

- 5833/467 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

- 5833/466 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

- 5833/465 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΤΩΝ

- 5833/464 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΤΩΝ

- 5833/463 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, καθώς και άλλες πληροφορίες, παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με αριθμό 5833 και αριθμούς γνωστοποίησης 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472 ημερομηνίας 06/03/2026, ή στην ηλεκτρονική ηλεκτρονική διεύθυνση της Αστυνομίας ΕΔΩ ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808247.