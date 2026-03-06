Χειροπέδες σε 33χρονο για τον εμπρησμό οικίας στη Λευκωσία – Καταστράφηκε ολοσχερώς το σπίτι

Γύρω στις 12 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε οικία στη Λευκωσία. Από τη φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καταστράφηκε ολοσχερώς η οικία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη σήμερα με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση ο 33χρονος, ο οποίος αναμένεται αύριο να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.