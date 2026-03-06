Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Το «σφυροκόπημα» στον μάρτυρα-κλειδί και το θρίλερ με τις 3,5 κιλά κρακ

 06.03.2026 - 16:23
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Το «σφυροκόπημα» στον μάρτυρα-κλειδί και το θρίλερ με τις 3,5 κιλά κρακ

Σε κλίμα έντασης και με το ενδιαφέρον στραμμένο στην αντεξέταση του βασικού μάρτυρα κατηγορίας συνεχίστηκε χθες ενώπιον του Κακουργιοδικείου η πολύκροτη δίκη για την απόπειρα φόνου στην Πύλα.

Η διαδικασία βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, καθώς ο συγκεκριμένος μάρτυρας, ο οποίος ήταν συγκατηγορούμενος στην υπόθεση, έχει πλέον αλλάξει στρατόπεδο και συνεργάζεται με την Κατηγορούσα Αρχή, «καίγοντας» με την κατάθεσή του τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Η στρατηγική των δικηγόρων και το «σφυροκόπημα»

Η χθεσινή δικάσιμος αναλώθηκε στην εξαντλητική αντεξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης του πρώτου και του δεύτερου κατηγορούμενου. Ο κ. Κώστας Σιαέλλης και η κα. Κατερίνα Σοφοκλέους επιχείρησαν να κλονίσουν την αξιοπιστία του μάρτυρα, ο οποίος αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» της Κατηγορούσας Αρχής για τη στοιχειοθέτηση της συνωμοσίας προς διάπραξη απόπειρας φόνου. Οι δύο δικηγόροι ολοκλήρωσαν τις δικές τους τοποθετήσεις, ωστόσο η δικαστική μάχη απέχει πολύ από το τέλος της.

Η σκυτάλη αναμένεται να περάσει στην επόμενη δικάσιμο στη δικηγόρο του τρίτου κατηγορούμενου, κα. Μαρία Αθανασίου, αλλά και στον συνήγορο του πέμπτου κατηγορούμενου. Η θέση τους θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, ειδικά για τον τρίτο κατηγορούμενο που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει, πέραν της απόπειρας φόνου, τον εμπρησμό, την κατοχή τεσσάρων πυροβόλων όπλων και τη διακίνηση 3,5 κιλών ναρκωτικών τύπου «κρακ». Παρά τη δέσμευση των δικηγόρων να μην επαναλάβουν ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί, η διαδικασία προμηνύεται μακρά και πολυεπίπεδη.

Το «θρίλερ» με τις αλλαγές δικηγόρων και η άρνηση ενοχής

Μια ιδιαίτερη πτυχή που αναδείχθηκε κατά τη διαδικασία αφορά τον κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση νομικής στήριξης. Έχοντας ήδη αλλάξει τέσσερις δικηγόρους, ο ίδιος υποστηρίζει πως η έλλειψη εμπιστοσύνης στους προηγούμενους εκπροσώπους του ήταν ο λόγος των συνεχών αλλαγών. Παραμένει σταθερός στη θέση του ότι κατηγορείται άδικα και αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στα αιματηρά γεγονότα της Πύλας.

Η δίκη θα συνεχιστεί στα μέσα Μαρτίου, όπου και αναμένεται να κορυφωθεί η αντεξέταση του συγκατηγορούμενου, σε μια προσπάθεια της υπεράσπισης να ανατρέψει τα δεδομένα που δημιουργεί η συνεργασία του με τις αρχές.

