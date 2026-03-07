Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τις σειρήνες στο Ακρωτήρι μέχρι τις πολιτικές συμμαχίες και τα κρούσματα - Όσα μας «σημάδεψαν» αυτή την εβδομάδα

THEMAONLINE NEWSROOM  07.03.2026 - 07:54
Από τις σειρήνες στο Ακρωτήρι μέχρι τις πολιτικές συμμαχίες και τα κρούσματα - Όσα μας «σημάδεψαν» αυτή την εβδομάδα

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη εβδομάδα ολοκληρώνεται στην Κύπρο, με την ανησυχία να κυριαρχεί στην κοινή γνώμη και την επικαιρότητα να περιστρέφεται γύρω από τρία βασικά ζητήματα: την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στο νησί, τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026 και την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην Κύπρο

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να προκαλούν έντονη ανησυχία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να κλιμακώνονται και τις επιπτώσεις να αγγίζουν και την Κύπρο. Οι βομβαρδισμοί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Κύπρο, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, όπου τις τελευταίες ημέρες ενεργοποιούνται συχνά σειρήνες, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, αρκετές πτήσεις από και προς το νησί έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει, λόγω της αστάθειας στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με ευρωπαϊκές χώρες και εταίρους της, ενώ ενισχύεται η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων από ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο της περιφερειακής ασφάλειας.

Η συνεργασία Χαραλαμπίδου – Άλμα και οι πολιτικές προεκτάσεις

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η ανακοίνωση της συνεργασίας της ανεξάρτητης βουλεύτριας Λευκωσίας Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το Κίνημα Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Αν και η συνεργασία παρουσιάστηκε ως μια νέα πολιτική σύμπραξη ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026, για πολλούς πολιτικούς παρατηρητές η εξέλιξη αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη. Η κοινή στάση των δύο πλευρών σε ζητήματα διαφάνειας, πάταξης της διαφθοράς και θεσμικών μεταρρυθμίσεων είχε εδώ και καιρό δημιουργήσει το έδαφος για μια τέτοια συνεργασία.

Η ίδια η Χαραλαμπίδου μίλησε για «συνεργασία» και όχι για ένταξη στο κόμμα, διατηρώντας – τουλάχιστον προς το παρόν – την πολιτική της αυτονομία. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενταχθεί επίσημα στο κίνημα στο μέλλον.

Αυξάνονται τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Παρά το γεγονός ότι η προσοχή της κοινής γνώμης στράφηκε κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να βρίσκονται σε συναγερμό λόγω της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Νέα κρούσματα εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία Λάρνακας, μεταξύ άλλων σε μονάδα βοοειδών στη Δρομολαξιά, όπου επηρεάζονται περίπου 500 ζώα.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η νόσος έχει ήδη επηρεάσει αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή, ενώ χιλιάδες ζώα έχουν τεθεί υπό επιτήρηση ή έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί σε ζώα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα επιτήρησης και περιορισμού των μετακινήσεων ζώων, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά του ιού.

