Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Βροχές, καταιγίδες και χιόνι στο Τρόοδος - Πού και πότε θα σημειωθούν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 07.03.2026 - 08:01
Διαταραχή επηρεάζει παροδικά την περιοχή.

Σήμερα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν, αρχικά μεμονωμένες βροχές στα βόρεια και στο εσωτερικό και αργότερα τοπικές βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά, μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειοι, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Αργότερα θα καταστούν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα παραμείνουν ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα ανατολικά και νοτιοδυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στο ανατολικό μισό του νησιού, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή νοτίως του Τροόδους. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη για 7η συνεχόμενη ημέρα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

