Ταξιδεύετε σήμερα; Ακυρώθηκαν 29 πτήσεις από και προς Λάρνακα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταξιδεύετε σήμερα; Ακυρώθηκαν 29 πτήσεις από και προς Λάρνακα

 07.03.2026 - 08:16
Ταξιδεύετε σήμερα; Ακυρώθηκαν 29 πτήσεις από και προς Λάρνακα
 07.03.2026 - 08:16

Ακυρώνονται το Σάββατο συνολικά 29 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης».

Σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου, πρόκειται για 13 αφίξεις πτήσεων και 16 αναχωρήσεις πτήσεων.

Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι παροτρύνονται πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη για 7η συνεχόμενη ημέρα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat.

