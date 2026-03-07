Ταξιδεύετε σήμερα; Ακυρώθηκαν 29 πτήσεις από και προς Λάρνακα

Σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου, πρόκειται για 13 αφίξεις πτήσεων και 16 αναχωρήσεις πτήσεων.

Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι παροτρύνονται πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ