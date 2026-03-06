Από την Ερυθρά Θάλασσα στην Κύπρο – Καταφθάνει η ιταλική φρεγάτα Martinengo

Όπως ανέφερε, η φρεγάτα βρίσκεται νοτιοδυτικά της Κρήτης και αναμένεται στην Κύπρο εντός των επόμενων 48 ωρών.

Νωρίτερα την Παρασκευή, Ιταλοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει ότι η φρεγάτα αποστέλλεται με τουλάχιστον 160 μέλη του ναυτικού προσωπικού στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας μεταξύ Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Ολλανδίας.

Η φρεγάτα Federico Martinengo (F 596) είναι φρεγάτα κλάσης Carlo Bergamini του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα πολυχρηστικών φρεγατών FREMM, και ολοκλήρωσε πέρυσι τη συμμετοχή της στην αποστολή EUNAVFOR Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις απειλές των Χούθι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ