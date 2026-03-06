«Λουκέτο» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αθαλάσσας – Τι συμβαίνει με τον αφθώδη πυρετό

LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων
Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline: