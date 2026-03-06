Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Λουκέτο» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αθαλάσσας – Τι συμβαίνει με τον αφθώδη πυρετό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Λουκέτο» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αθαλάσσας – Τι συμβαίνει με τον αφθώδη πυρετό

 06.03.2026 - 19:17
«Λουκέτο» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αθαλάσσας – Τι συμβαίνει με τον αφθώδη πυρετό

Σε δραστικά προληπτικά μέτρα προχωρά το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνοντας το κλείσιμο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας για το κοινό.

Η απόφαση ελήφθη με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη της υγείας των ζώων και την ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού στην περιοχή. Παρά την αναστολή λειτουργίας του χώρου για τους επισκέπτες, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει ότι τα προγραμματισμένα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα δεν ακυρώνονται. Αντίθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί απρόσκοπτα με τη μεταφορά των μαθητών σε εναλλακτικά πεδία μελέτης.

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία για την εκπαιδευτική κοινότητα, το προσωπικό του Κέντρου θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις διευθύνσεις των σχολείων. Οι απαραίτητες συνεννοήσεις θα πραγματοποιούνται πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των προγραμμάτων, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν εκ των προτέρων το νέο σημείο συνάντησης και τις λεπτομέρειες της επίσκεψής τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πένθος στην κυπριακή παράδοση: Έφυγε από τη ζωή ο θεμελιωτής των αλλαντικών της Πιτσιλιάς

 06.03.2026 - 18:48
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

 06.03.2026 - 19:35
LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

  •  06.03.2026 - 06:10
Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

  •  06.03.2026 - 17:59
Συνεχίζεται η «γέφυρα» σωτηρίας: Ακόμη 307 Κύπριοι επιστρέφουν απόψε από το Ντουμπάι

Συνεχίζεται η «γέφυρα» σωτηρίας: Ακόμη 307 Κύπριοι επιστρέφουν απόψε από το Ντουμπάι

  •  06.03.2026 - 17:36
Φυτιρής: Διέταξε έρευνα για 32χρονο που έφυγε από την Κύπρο ενώ ήταν υπόδικος για απόπειρα φόνου

Φυτιρής: Διέταξε έρευνα για 32χρονο που έφυγε από την Κύπρο ενώ ήταν υπόδικος για απόπειρα φόνου

  •  06.03.2026 - 15:00
Σάντσεθ: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε» - «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο»

Σάντσεθ: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε» - «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο»

  •  06.03.2026 - 17:43
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

  •  06.03.2026 - 17:03
Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

  •  06.03.2026 - 14:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα