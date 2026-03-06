«Λουκέτο» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αθαλάσσας – Τι συμβαίνει με τον αφθώδη πυρετό

Η απόφαση ελήφθη με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη της υγείας των ζώων και την ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού στην περιοχή. Παρά την αναστολή λειτουργίας του χώρου για τους επισκέπτες, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας διευκρινίζει ότι τα προγραμματισμένα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα δεν ακυρώνονται. Αντίθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί απρόσκοπτα με τη μεταφορά των μαθητών σε εναλλακτικά πεδία μελέτης.

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία για την εκπαιδευτική κοινότητα, το προσωπικό του Κέντρου θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις διευθύνσεις των σχολείων. Οι απαραίτητες συνεννοήσεις θα πραγματοποιούνται πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των προγραμμάτων, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν εκ των προτέρων το νέο σημείο συνάντησης και τις λεπτομέρειες της επίσκεψής τους.