Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ για τα αποτελέσματα της δοκιμής του μέτρου, ο κ. Υπουργός υπενθύμισε ότι ο κύριος τρόπος ενημέρωσης σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης είναι η ήχηση των σειρήνων, σε συνδυασμό με την ενημέρωση από τις Τοπικές Αρχές μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές στο κινητό, τις ανακοινώσεις στα Μέσα, κοκ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, «η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε όλες τις Επαρχίες και ο χρόνος αποστολής ήταν πολύ ικανοποιητικός και εξυπηρετεί τον στόχο της έγκαιρης ενημέρωσης, εκτός μόνο από έναν πάροχο, ο οποίος έχει μικρό ποσοστό μεριδίου συνδρομητών και αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα».

Ο κ. Ιωάννου εξήγησε πως η αποστολή μηνυμάτων έγινε ανά Επαρχία σε διαφορετικές ώρες, «ώστε να διαφανεί η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου σε πραγματικό περιβάλλον ανάλογα με την Επαρχία, στην οποία θα υπάρχει δυνητική απειλή. Σκοπός ήταν να ελεγχθεί πόσος χρόνος χρειάζεται, για να ενημερωθεί ο πληθυσμός της επηρεαζόμενης Επαρχίας κάθε φορά, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν τα μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν ανακοινωθεί».

«Το μέτρο αυτό καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού κάθε Επαρχίας, παρά το γεγονός ότι δεν φτάνει στο 100% της κάλυψης, λόγω του ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα εντοπισμού θέσης του χρήστη, κάτι που θα γίνει με την εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης», επεσήμανε ο κ. Ιωάννου.

Επανέλαβε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα λειτουργεί επικουρικά με όλα τα υπόλοιπα μέτρα, συμβάλλοντας στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακτίνα ενημέρωσης του κοινού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ενημέρωσης από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα με όχημα προς αποφυγή συνωστισμού και ατυχημάτων. Σε περίπτωση που στο κτήριο που βρίσκονται υπάρχει υπόγειο, οι πολίτες προτρέπονται να μετακινηθούν σε αυτό ή εναλλακτικά να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος εντός του κτηρίου, όπου θα βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή, μακριά από παράθυρα και τζάμια. Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, συστήνεται να κατευθυνθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές για λήξη του περιστατικού.