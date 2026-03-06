Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

 06.03.2026 - 19:35
Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Το μέτρο ενημέρωσης των πολιτών μέσω αποστολής γραπτών μηνυμάτων από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας μπορεί να λειτουργεί ως πρόσθετο εργαλείο, συμπληρωματικά των υφιστάμενων καναλιών ενημέρωσης που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, ανέφερε απόψε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ για τα αποτελέσματα της δοκιμής του μέτρου, ο κ. Υπουργός υπενθύμισε ότι ο κύριος τρόπος ενημέρωσης σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης είναι η ήχηση των σειρήνων, σε συνδυασμό με την ενημέρωση από τις Τοπικές Αρχές μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές στο κινητό, τις ανακοινώσεις στα Μέσα, κοκ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, «η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε όλες τις Επαρχίες και ο χρόνος αποστολής ήταν πολύ ικανοποιητικός και εξυπηρετεί τον στόχο της έγκαιρης ενημέρωσης, εκτός μόνο από έναν πάροχο, ο οποίος έχει μικρό ποσοστό μεριδίου συνδρομητών και αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα».

Ο κ. Ιωάννου εξήγησε πως η αποστολή μηνυμάτων έγινε ανά Επαρχία σε διαφορετικές ώρες, «ώστε να διαφανεί η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου σε πραγματικό περιβάλλον ανάλογα με την Επαρχία, στην οποία θα υπάρχει δυνητική απειλή. Σκοπός ήταν να ελεγχθεί πόσος χρόνος χρειάζεται, για να ενημερωθεί ο πληθυσμός της επηρεαζόμενης Επαρχίας κάθε φορά, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν τα μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν ανακοινωθεί».

«Το μέτρο αυτό καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού κάθε Επαρχίας, παρά το γεγονός ότι δεν φτάνει στο 100% της κάλυψης, λόγω του ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα εντοπισμού θέσης του χρήστη, κάτι που θα γίνει με την εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης», επεσήμανε ο κ. Ιωάννου.

Επανέλαβε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα λειτουργεί επικουρικά με όλα τα υπόλοιπα μέτρα, συμβάλλοντας στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακτίνα ενημέρωσης του κοινού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ενημέρωσης από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα με όχημα προς αποφυγή συνωστισμού και ατυχημάτων. Σε περίπτωση που στο κτήριο που βρίσκονται υπάρχει υπόγειο, οι πολίτες προτρέπονται να μετακινηθούν σε αυτό ή εναλλακτικά να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος εντός του κτηρίου, όπου θα βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή, μακριά από παράθυρα και τζάμια. Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, συστήνεται να κατευθυνθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές για λήξη του περιστατικού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Λουκέτο» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αθαλάσσας – Τι συμβαίνει με τον αφθώδη πυρετό

 06.03.2026 - 19:17
LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

  •  06.03.2026 - 06:10
Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

  •  06.03.2026 - 17:59
Συνεχίζεται η «γέφυρα» σωτηρίας: Ακόμη 307 Κύπριοι επιστρέφουν απόψε από το Ντουμπάι

Συνεχίζεται η «γέφυρα» σωτηρίας: Ακόμη 307 Κύπριοι επιστρέφουν απόψε από το Ντουμπάι

  •  06.03.2026 - 17:36
Φυτιρής: Διέταξε έρευνα για 32χρονο που έφυγε από την Κύπρο ενώ ήταν υπόδικος για απόπειρα φόνου

Φυτιρής: Διέταξε έρευνα για 32χρονο που έφυγε από την Κύπρο ενώ ήταν υπόδικος για απόπειρα φόνου

  •  06.03.2026 - 15:00
Σάντσεθ: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε» - «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο»

Σάντσεθ: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε» - «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο»

  •  06.03.2026 - 17:43
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

  •  06.03.2026 - 17:03
Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

  •  06.03.2026 - 14:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα