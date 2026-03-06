Πένθος στην κυπριακή παράδοση: Έφυγε από τη ζωή ο θεμελιωτής των αλλαντικών της Πιτσιλιάς

Ο άνθρωπος που ξεκίνησε από το σπίτι του στην Ποταμίτισσα να φτιάχνει με μεράκι τα πρώτα χοιρομέρια και τις λούντζες, κατάφερε να μετατρέψει τις οικογενειακές συνταγές σε σήμα κατατεθέν της κυπριακής γεύσης, διοχετεύοντας τα προϊόντα του σε κάθε γωνιά του νησιού.

Η πορεία του υπήρξε ταυτισμένη με την ποιότητα και τον σεβασμό στα έθιμα του τόπου μας, αξίες που μεταλαμπάδευσε στα παιδιά και τα εγγόνια του. Η οικογένεια Αλλαντικών Γρηγορίου, αποχαιρετώντας τον, δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο του με την ίδια προσήλωση στην παράδοση που εκείνος καθιέρωσε.

Το τελευταίο αντίο στον Κυριάκο Γρηγορίου θα πουν φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 2:00 μ.μ. στη γενέτειρά του, την Ποταμίτισσα.