Τρόμος σε περίπτερο στη Λεμεσό: Κουκουλοφόρος απείλησε με μαχαίρι την υπάλληλο, άρπαξε τα χρήματα και έγινε... καπνός

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 17:15 άντρας εισήλθε στο υποστατικό έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του με κουκούλα από φούτερ, ενώ φορούσε και ιατρική μάσκα στο πρόσωπό του.

Ο άγνωστος φέρεται να απείλησε με μαχαίρι την 48χρονη υπάλληλο του περιπτέρου και να της ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα που βρίσκονταν στο ταμείο. Παράλληλα, απαίτησε και τα χρήματα από το ταμείο του ανταλλακτηρίου συναλλάγματος που λειτουργεί στον ίδιο χώρο.

Αφού κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και διέφυγε.

Στο υποστατικό έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις και συλλογή στοιχείων, ενώ την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.