Τρόμος σε περίπτερο στη Λεμεσό: Κουκουλοφόρος απείλησε με μαχαίρι την υπάλληλο, άρπαξε τα χρήματα και έγινε... καπνός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 07.03.2026 - 07:30
Ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε περίπτερο στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 17:15 άντρας εισήλθε στο υποστατικό έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του με κουκούλα από φούτερ, ενώ φορούσε και ιατρική μάσκα στο πρόσωπό του.

Ο άγνωστος φέρεται να απείλησε με μαχαίρι την 48χρονη υπάλληλο του περιπτέρου και να της ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα που βρίσκονταν στο ταμείο. Παράλληλα, απαίτησε και τα χρήματα από το ταμείο του ανταλλακτηρίου συναλλάγματος που λειτουργεί στον ίδιο χώρο.

Αφού κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και διέφυγε.

Στο υποστατικό έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις και συλλογή στοιχείων, ενώ την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη για 7η συνεχόμενη ημέρα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

