Μπαράζ ελέγχων από την Αστυνομία: Ναρκωτικά, μαχαίρια και συλλήψεις

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, μαχαιροφορία, και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 954 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,124 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν εννέα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 394 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 33 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν οι 37 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και οι πέντε (5) καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 22 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.