«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 07.03.2026 - 07:52
«Φρενίτιδα» στις υπεραγορές: «Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης τιμών» - Μεγάλη ανησυχία για επέκταση αφθώδους πυρετού και επάρκεια χοιρινού κρέατος

Η αυξημένη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες πολλούς πολίτες στις υπεραγορές, προκειμένου να προμηθευτούν βασικά αγαθά. Παράλληλα, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν άδεια ράφια σε ορισμένα καταστήματα εντείνουν τον προβληματισμό για πιθανές ελλείψεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

Μιλώντας στο ThemaOnline ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου, διαβεβαίωσε πως με τα σημερινά δεδομένα, δεν τίθεται θέμα για έλλειψη προϊόντων.

«Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι διαταράχθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα. Ευχόμαστε ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η διάρκεια είναι αυτή που θα φέρει αναφέρει και την τελική διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν λόγω της αυξημένης ζήτησης σε συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται να αυξηθούν οι τιμές τους, απάντησε πως «δεν υπάρχει θέμα να αυξηθούν οι τιμές με τα σημερινά δεδομένα και ούτε δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Είναι προϊόντα μακράς διαρκείας και μία αύξηση θα σήμαινε αισχροκέρδεια. Δεν είναι, για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία υπήρξε προβληματική παραγωγή και ήταν μειωμένη η προσφορά, αυξήθηκε η ζήτηση, και οι δυνάμεις της αγοράς οδήγησαν σε αύξηση της τιμής».

Τα δύο σημεία που προκαλούν ανησυχία

Δεν είναι μόνο ο πόλεμος που ανησυχεί τον ΠΑΣΥΛΕ. Σύμφωνα με τον Μάριο Αντωνίου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα: οι συνέπειες των εχθροπραξιών στον τουρισμό και οι επιπτώσεις από τη διάδοση του αφθώδους πυρετού.

«Είναι ανησυχητικά όσα βλέπουμε στον τουρισμό, με ακυρώσεων κρατήσεων σε ξενοδοχεία. Όλοι γνωρίζουμε τα ευεργετικά οφέλη του τουρισμού στη χώρα μας. Σημειώνεται πως τέλος αυτού του μήνα αναμέναμε ένα μεγάλο κύμα κρατήσεων λόγω του Πάσχα των Καθολικών που είναι στις αρχές Απριλίου», υπέδειξε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου.

«Το δεύτερο σημείο που μας ανησυχεί είναι η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού σε νέες κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι σοβαρό το θέμα. Εάν εξαπλωθεί σε μεγάλες μονάδες, σε χρόνο ρεκόρ θα έχουμε αλυσιδωτά προβλήματα μεταξύ άλλων έλλειψη κρέατος. Και αν προχωρήσουμε ‘φουλ΄ σε εισαγωγή κρεάτων θα έχουμε σίγουρα και αύξηση τιμών», υπέδειξε.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν παρατηρείται τη δεδομένη στιγμή έλλειψη κρέατος στην αγορά. «Τονίζεται όμως το ‘στη δεδομένη στιγμή’ καθώς δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε.

Όπως υπέδειξε, η μολυσμένη περιοχή στο τρίγωνο της Λάρνακας ήταν μόνο το 1,5% της αγοράς και ο φόβος είναι να μην εξαπλωθεί σε μεγαλύτερες μονάδες που υπάρχουν σε Μενεού και Δρομολαξιά όπου ανακοινώθηκαν πρόσφατα θετικά κρούσματα. «Αν ξεφύγει και επεκταθεί σε Αθηένου και Δάλι, τότε τελειώσαμε», υπογράμμισε ο Μάριος Αντωνίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

Τόνισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε μία τέτοια περίπτωση, θα αντιμετωπίσει το χοιρινό κρέας, που δεν εισάγουμε και εξαρτόμαστε από τη δική μας παραγωγή

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Live: Κλιμακώνεται για 7η ημέρα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή – Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Live: Κλιμακώνεται για 7η ημέρα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή – Σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος

Η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά και η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη για 7η συνεχόμενη ημέρα με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, την ώρα που η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ χτυπούν στο Τελ Αβίβ και στις χώρες του Κόλπου.  Παράλληλα σε επιφυλακή παραμένει η Κύπρος, με τις βρετανικές βάσεις να έχουν τεθεί σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας, ενώ την ίδια ώρα αφίχθηκαν και ελικόπτερα τύπου Wildcat. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις πιο κάτω:

