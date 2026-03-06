Themasports lifenewscy
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

 06.03.2026 - 09:28
Τα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς την Παρασκευή εντοπίστηκαν ακόμη εννέα μολυσμένες φάρμες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επηρεαζόμενων μονάδων στις 32.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ από τα νέα περιστατικά αφορούν μονάδες αιγοπροβάτων στα Λειβάδια, εντός της ζώνης των τριών χιλιομέτρων από την εστία της μόλυνσης, ενώ ακόμη μία μολυσμένη φάρμα καταγράφηκε στη Δρομολαξιά, επίσης μέσα στην ίδια ακτίνα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα στην περιοχή της Δρομολαξιάς είχε εντοπιστεί την Πέμπτη.

