Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ από τα νέα περιστατικά αφορούν μονάδες αιγοπροβάτων στα Λειβάδια, εντός της ζώνης των τριών χιλιομέτρων από την εστία της μόλυνσης, ενώ ακόμη μία μολυσμένη φάρμα καταγράφηκε στη Δρομολαξιά, επίσης μέσα στην ίδια ακτίνα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα στην περιοχή της Δρομολαξιάς είχε εντοπιστεί την Πέμπτη.