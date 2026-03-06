Πώς βάφτηκε φούξια το τρένο που κυκλοφορεί στην Αθήνα και εντυπωσιάζει τους επιβάτες - Δείτε βίντεο

Η διαδικασία για να πάρουν τα βαγόνια την σκούρα ροζ απόχρωση έγινε με την επικόλληση ειδικής ταπετσαρίας η οποία επικολλήθηκε με προσοχή όπως φαίνεται και στα βίντεο.



Στο ίδιο πνεύμα είναι και το εσωτερικό των βαγονιών το οποίο έχει βαφτεί με ένα πιο απαλό ροζ χρώμα.



Σημειώνεται ότι όταν το ροζ τρένο έκανε την εμφάνισή του στα social media, αρκετοί πίστευαν πως πρόκειται για ΑΙ περιεχόμενο. Στην πορεία όμως προέκυψαν χιλιάδες αναδημοσιεύσεις, με χρήστες να μοιράζονται πλάνα από το πέρασμά του σε σταθμούς ΗΣΑΠ όπως το Μοναστηράκι, τον Πειραιά, το Θησείο και την Κηφισιά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα