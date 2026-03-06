Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

Σε ανακοίνωση, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει ταξιδιώτες και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σημειώνοντας ότι ορισμένα οργανωμένα ταξίδια ενδέχεται να επηρεαστούν από τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι οργανωμένο ταξίδι θεωρείται ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο διαφορετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως μεταφορά, διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτου ή εκδρομές, που πωλούνται μαζί για το ίδιο ταξίδι από έναν έμπορο, συνήθως με μία σύμβαση ή μία συνολική τιμή.

Όπως αναφέρει, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, όπως πόλεμος, σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, σημαντικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία ή φυσικές καταστροφές, οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να λάβουν πλήρη επιστροφή των ποσών που κατέβαλαν, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Προσθέτει ότι και ο διοργανωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, όταν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει λόγω τέτοιων περιστάσεων, οπότε υποχρεούται επίσης να επιστρέψει όλα τα καταβληθέντα ποσά.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι διοργανωτές μπορούν να προτείνουν αναβολή ή μετάθεση του ταξιδιού σε μεταγενέστερο χρόνο, όπου αυτό είναι εφικτό, μεταξύ άλλων μέσω έκδοσης πιστωτικού σημειώματος.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η αποδοχή voucher εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του ταξιδιώτη και δεν επηρεάζει το δικαίωμά του για πλήρη επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικού σημειώματος, οι ταξιδιώτες προτρέπονται να ζητούν να αναγράφεται ρητά ότι διατηρούν δικαίωμα πλήρους επιστροφής των ποσών, αν δεν το χρησιμοποιήσουν, ενώ οι διοργανωτές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι αυτό καλύπτεται από την προβλεπόμενη προστασία έναντι αφερεγγυότητας.

Αναφέρεται ακόμη ότι, για ταξιδιώτες που βρίσκονται ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και η επιστροφή τους κατέστη αδύνατη λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ο διοργανωτής υποχρεούται να καλύψει το κόστος αναγκαίας παροχής καταλύματος ισοδύναμης κατηγορίας για έως τρεις διανυκτερεύσεις ανά ταξιδιώτη, εκτός αν η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία περί δικαιωμάτων επιβατών προβλέπει μεγαλύτερη περίοδο φροντίδας.

Περαιτέρω, ο διοργανωτής υποχρεούται να παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατάλληλη συνδρομή σε ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει δυσκολία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, περιλαμβανομένων πληροφοριών για υγειονομικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές και προξενική συνδρομή, καθώς και βοήθειας για επικοινωνία και εναλλακτικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις.

Η Υπηρεσία καλεί επίσης τους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να συμβουλεύονται τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, ταξιδιώτες και διοργανωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο 1429.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ