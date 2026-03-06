Themasports lifenewscy
TRAVEL

Emirates: Στόχος η πλήρης αποκατάσταση του παγκόσμιου δικτύου – Στο 60% οι πτήσεις μέχρι το Σάββατο

 06.03.2026 - 20:35
Emirates: Στόχος η πλήρης αποκατάσταση του παγκόσμιου δικτύου – Στο 60% οι πτήσεις μέχρι το Σάββατο

Σε πλήρη αποκατάσταση του παγκόσμιου δικτύου της μέσα στις επόμενες ημέρες στοχεύει η Emirates, μετά τη μερική επαναλειτουργία του περιφερειακού εναέριου χώρου, ενώ μέχρι το Σάββατο θα εκτελεί 106 καθημερινές πτήσεις μετ’ επιστροφής προς 83 προορισμούς, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% του συνολικού δικτύου της.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι εφαρμόζει επί του παρόντος περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων και εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει διαθέσιμος ο εναέριος χώρος και θα πληρούνται όλες οι αναγκαίες επιχειρησιακές προϋποθέσεις.

Προσθέτει ότι η ασφάλεια παραμένει ύψιστη προτεραιότητα, όπως και η δέσμευση για φροντίδα και εξυπηρέτηση των επιβατών.

Σύμφωνα με την Emirates, χθες μεταφέρθηκαν περίπου 30.000 επιβάτες από το Ντουμπάι, ενώ μέχρι τις 7 Μαρτίου η εταιρεία θα συνεχίσει πτήσεις προς δεκάδες προορισμούς στο δίκτυό της.

Όπως αναφέρεται, σε αγορές με αυξημένη ζήτηση η εταιρεία έχει ενισχύσει τις δραστηριότητές της. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τις 7 Μαρτίου, θα πραγματοποιεί 11 καθημερινές πτήσεις προς πέντε αεροδρόμια, ενώ προς την Ινδία θα εκτελεί 22 καθημερινές πτήσεις, εξυπηρετώντας και τις εννέα πύλες εισόδου της στη χώρα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Emirates αναφέρει ότι συνεχίζει να εξυπηρετεί επτά προορισμούς, διατηρώντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την τρέχουσα περίοδο.

Σε ό,τι αφορά τους επιβάτες, η εταιρεία σημειώνει ότι οι πτήσεις προς τους συγκεκριμένους προορισμούς πραγματοποιούνται κανονικά και καλεί τους πελάτες να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα και να προχωρούν σε κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας της.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών με υφιστάμενες κρατήσεις και συστήνει στο επιβατικό κοινό να μεταβαίνει στο αεροδρόμιο μόνο εφόσον διαθέτει επιβεβαιωμένη κράτηση.

Η Emirates αναφέρει, τέλος, ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προσαρμόζει αναλόγως τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, καλώντας τους πελάτες να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα και τα επίσημα κανάλια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

