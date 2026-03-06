Emirates: Στόχος η πλήρης αποκατάσταση του παγκόσμιου δικτύου – Στο 60% οι πτήσεις μέχρι το Σάββατο

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι εφαρμόζει επί του παρόντος περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων και εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει διαθέσιμος ο εναέριος χώρος και θα πληρούνται όλες οι αναγκαίες επιχειρησιακές προϋποθέσεις.

Προσθέτει ότι η ασφάλεια παραμένει ύψιστη προτεραιότητα, όπως και η δέσμευση για φροντίδα και εξυπηρέτηση των επιβατών.

Σύμφωνα με την Emirates, χθες μεταφέρθηκαν περίπου 30.000 επιβάτες από το Ντουμπάι, ενώ μέχρι τις 7 Μαρτίου η εταιρεία θα συνεχίσει πτήσεις προς δεκάδες προορισμούς στο δίκτυό της.

Όπως αναφέρεται, σε αγορές με αυξημένη ζήτηση η εταιρεία έχει ενισχύσει τις δραστηριότητές της. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τις 7 Μαρτίου, θα πραγματοποιεί 11 καθημερινές πτήσεις προς πέντε αεροδρόμια, ενώ προς την Ινδία θα εκτελεί 22 καθημερινές πτήσεις, εξυπηρετώντας και τις εννέα πύλες εισόδου της στη χώρα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Emirates αναφέρει ότι συνεχίζει να εξυπηρετεί επτά προορισμούς, διατηρώντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την τρέχουσα περίοδο.

Σε ό,τι αφορά τους επιβάτες, η εταιρεία σημειώνει ότι οι πτήσεις προς τους συγκεκριμένους προορισμούς πραγματοποιούνται κανονικά και καλεί τους πελάτες να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα και να προχωρούν σε κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας της.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών με υφιστάμενες κρατήσεις και συστήνει στο επιβατικό κοινό να μεταβαίνει στο αεροδρόμιο μόνο εφόσον διαθέτει επιβεβαιωμένη κράτηση.

Η Emirates αναφέρει, τέλος, ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και προσαρμόζει αναλόγως τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, καλώντας τους πελάτες να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα και τα επίσημα κανάλια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις τελευταίες εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ