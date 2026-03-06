Θρίλερ στην Ντόχα: Εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοιο 29 Κύπριοι – Τελειώνουν τα φάρμακα, κορυφώνεται η αγωνία

Ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Ραφαέλλας Σταυρινού φέρνει στο φως τις δραματικές ώρες που βιώνουν οι συμπατριώτες μας, καθώς οι υπεύθυνοι του γκρουπ δεν έχουν λάβει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα καταστεί εφικτός ο επαναπατρισμός τους.

Η κατάσταση περιγράφεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη, ειδικά για τους ηλικιωμένους επιβάτες της ομάδας, οι οποίοι έχουν ήδη ξεμείνει από απαραίτητα φάρμακα. Οι μαρτυρίες από το πλοίο σοκάρουν, καθώς αναφέρεται πως ορισμένοι έχουν σταματήσει τη φαρμακευτική τους αγωγή επειδή οι προμήθειες εξαντλήθηκαν και οι τοπικές αρχές αδυνατούν να βρουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Ενδεικτικό της απόγνωσης είναι το περιστατικό με μια γυναίκα που κινδύνευσε να χάσει την όρασή της και αναγκάστηκε να βγει μόνη της από το πλοίο προς αναζήτηση φαρμακείου στην πόλη.

Παρά το γεγονός ότι οι εγκλωβισμένοι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Κυπριακή Πρεσβεία, οι απαντήσεις που λαμβάνουν παραμένουν ασαφείς. Η πρόταση που τους έγινε να μεταφερθούν οδικώς σε γειτονική χώρα —ένα ταξίδι που θα διαρκούσε 16 ώρες με λεωφορείο— απορρίφθηκε από την κυπριακή αποστολή, καθώς θεωρήθηκε αδύνατο να πραγματοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες και με τόσους ηλικιωμένους στην ομάδα.

* Κεντρική φωτογραφία: Αρχείο