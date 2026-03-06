Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘρίλερ στην Ντόχα: Εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοιο 29 Κύπριοι – Τελειώνουν τα φάρμακα, κορυφώνεται η αγωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ στην Ντόχα: Εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοιο 29 Κύπριοι – Τελειώνουν τα φάρμακα, κορυφώνεται η αγωνία

 06.03.2026 - 21:12
Θρίλερ στην Ντόχα: Εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοιο 29 Κύπριοι – Τελειώνουν τα φάρμακα, κορυφώνεται η αγωνία

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται 29 Κύπριοι επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Ντόχα, καθώς παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς επίσημη ενημέρωση για τον επαναπατρισμό τους.

Ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Ραφαέλλας Σταυρινού φέρνει στο φως τις δραματικές ώρες που βιώνουν οι συμπατριώτες μας, καθώς οι υπεύθυνοι του γκρουπ δεν έχουν λάβει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα καταστεί εφικτός ο επαναπατρισμός τους.

Η κατάσταση περιγράφεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη, ειδικά για τους ηλικιωμένους επιβάτες της ομάδας, οι οποίοι έχουν ήδη ξεμείνει από απαραίτητα φάρμακα. Οι μαρτυρίες από το πλοίο σοκάρουν, καθώς αναφέρεται πως ορισμένοι έχουν σταματήσει τη φαρμακευτική τους αγωγή επειδή οι προμήθειες εξαντλήθηκαν και οι τοπικές αρχές αδυνατούν να βρουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Ενδεικτικό της απόγνωσης είναι το περιστατικό με μια γυναίκα που κινδύνευσε να χάσει την όρασή της και αναγκάστηκε να βγει μόνη της από το πλοίο προς αναζήτηση φαρμακείου στην πόλη.

Παρά το γεγονός ότι οι εγκλωβισμένοι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Κυπριακή Πρεσβεία, οι απαντήσεις που λαμβάνουν παραμένουν ασαφείς. Η πρόταση που τους έγινε να μεταφερθούν οδικώς σε γειτονική χώρα —ένα ταξίδι που θα διαρκούσε 16 ώρες με λεωφορείο— απορρίφθηκε από την κυπριακή αποστολή, καθώς θεωρήθηκε αδύνατο να πραγματοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες και με τόσους ηλικιωμένους στην ομάδα.

* Κεντρική φωτογραφία: Αρχείο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κεραυνός: Πάει Βρυξέλλες για τη συνεδρία του Eurogroup – Θα προεδρεύσει του ECOFIN

 06.03.2026 - 20:41
Επόμενο άρθρο

Πάφος: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο σε συνεργείο οχημάτων – Υπό φρούρηση η σκηνή

 06.03.2026 - 21:19
LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

  •  06.03.2026 - 06:10
Επιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις

Επιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις

  •  06.03.2026 - 19:46
Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

  •  06.03.2026 - 19:35
Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

  •  06.03.2026 - 17:59
Από την Ερυθρά Θάλασσα στην Κύπρο – Καταφθάνει η ιταλική φρεγάτα Martinengo

Από την Ερυθρά Θάλασσα στην Κύπρο – Καταφθάνει η ιταλική φρεγάτα Martinengo

  •  06.03.2026 - 20:06
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

  •  06.03.2026 - 17:03
Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

  •  06.03.2026 - 14:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα