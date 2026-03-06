Πάφος: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο σε συνεργείο οχημάτων – Υπό φρούρηση η σκηνή

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:00, όταν οι φλόγες άρχισαν να τυλίγουν αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 76χρονου, το οποίο βρισκόταν στον προαύλιο χώρο συνεργείου επιδιόρθωσης οχημάτων, ιδιοκτησίας 55χρονου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα είχε μεταφερθεί στο σημείο για σκοπούς επιδιόρθωσης, καθώς είχε εμπλακεί πρόσφατα σε οδική τροχαία σύγκρουση. Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και η φωτιά κατασβήστηκε προτού επεκταθεί στις εγκαταστάσεις του συνεργείου, ωστόσο το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και τελεί υπό φρούρηση, ενώ το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς. Αύριο το πρωί, λειτουργοί της Μηχανολογικής Υπηρεσίας μαζί με μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής θα διενεργήσουν ενδελεχείς εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.