Πάφος: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο σε συνεργείο οχημάτων – Υπό φρούρηση η σκηνή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πάφος: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο σε συνεργείο οχημάτων – Υπό φρούρηση η σκηνή

 06.03.2026 - 21:19
Πάφος: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο σε συνεργείο οχημάτων – Υπό φρούρηση η σκηνή

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές στην Πάφο το βράδυ της Παρασκευής, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή της Έμπας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:00, όταν οι φλόγες άρχισαν να τυλίγουν αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 76χρονου, το οποίο βρισκόταν στον προαύλιο χώρο συνεργείου επιδιόρθωσης οχημάτων, ιδιοκτησίας 55χρονου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα είχε μεταφερθεί στο σημείο για σκοπούς επιδιόρθωσης, καθώς είχε εμπλακεί πρόσφατα σε οδική τροχαία σύγκρουση. Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και η φωτιά κατασβήστηκε προτού επεκταθεί στις εγκαταστάσεις του συνεργείου, ωστόσο το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και τελεί υπό φρούρηση, ενώ το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς. Αύριο το πρωί, λειτουργοί της Μηχανολογικής Υπηρεσίας μαζί με μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής θα διενεργήσουν ενδελεχείς εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Θρίλερ στην Ντόχα: Εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοιο 29 Κύπριοι – Τελειώνουν τα φάρμακα, κορυφώνεται η αγωνία

 06.03.2026 - 21:12
LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

