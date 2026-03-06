Επαναπατρίστηκαν άλλοι 97 αλλοδαποί - Πόσοι έχουν αφιχθεί από την αρχή του έτους

Από την 01/01/2026 μέχρι σήμερα έχουν αφιχθεί στην Κύπρο παράνομα 309 πρόσωπα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο, έχουν επαναπατριστεί μέσω διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής, 1.648 αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο.

Η Αστυνομία συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μεγιστοποίηση του αριθμού επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε συντονισμό και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.