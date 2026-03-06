Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επαναπατρίστηκαν άλλοι 97 αλλοδαποί - Πόσοι έχουν αφιχθεί από την αρχή του έτους

 06.03.2026 - 16:15
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, από την Αστυνομία – ΥΑΜ και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, επαναπατρίστηκαν σήμερα, συνολικά 97 αλλοδαποί.

Από την 01/01/2026 μέχρι σήμερα έχουν αφιχθεί στην Κύπρο παράνομα 309 πρόσωπα, ενώ την αντίστοιχη περίοδο, έχουν επαναπατριστεί μέσω διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής, 1.648 αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο.

 Η Αστυνομία συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μεγιστοποίηση του αριθμού επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε συντονισμό και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

