Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), με επιστολή του, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Γιώργο Σωτηρίου για την πρωτοβουλία και την αυτοθυσία που επέδειξε, θέτοντας ακόμη και τη δική του ασφάλεια σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σωτηρίου άνοιξε δρόμο με τη μοτοσικλέτα του σε ασθενοφόρο που μετέφερε επείγον περιστατικό από την περιοχή της Γιόλου προς το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Στο ασθενοφόρο βρισκόταν μικρό παιδί το οποίο πνιγόταν από εμετό και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα.

Χάρη στη δική του παρέμβαση, το ασθενοφόρο κατάφερε να κινηθεί γρηγορότερα μέσα στην κυκλοφορία και να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του περιστατικού.

Πληροφορίες: larnakaonline