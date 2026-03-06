Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 06.03.2026 - 11:13
Μια πράξη ανθρωπιάς και αυταπάρνησης που αξίζει να αναδειχθεί σημειώθηκε στην Πάφο, όταν πολίτης βοήθησε ασθενοφόρο να φτάσει έγκαιρα στο νοσοκομείο, συμβάλλοντας στη διάσωση ενός μικρού παιδιού που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), με επιστολή του, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Γιώργο Σωτηρίου για την πρωτοβουλία και την αυτοθυσία που επέδειξε, θέτοντας ακόμη και τη δική του ασφάλεια σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σωτηρίου άνοιξε δρόμο με τη μοτοσικλέτα του σε ασθενοφόρο που μετέφερε επείγον περιστατικό από την περιοχή της Γιόλου προς το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Στο ασθενοφόρο βρισκόταν μικρό παιδί το οποίο πνιγόταν από εμετό και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα.

Χάρη στη δική του παρέμβαση, το ασθενοφόρο κατάφερε να κινηθεί γρηγορότερα μέσα στην κυκλοφορία και να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του περιστατικού.

