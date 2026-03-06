Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

 06.03.2026 - 11:05
Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί στόχο των επιθέσεων που συνδέονται με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε συνέντευξή του στο Sky News. Διευκρινίζει πως τα περιστατικά που σημειώθηκαν αφορούσαν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, τονίζοντας ωστόσο ότι τα πρόσφατα περιστατικά συναγερμού στις βρετανικές βάσεις αντιμετωπίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Κόμπος χαιρέτισε την ανάπτυξη πρόσθετων στρατιωτικών μέσων από το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του αντιτορπιλικού HMS Dragon και των δύο ελικοπτέρων Wildcat που φτάνουν σήμερα στο νησί και έχουν την δυνατότητα να καταρρίπτουν ντρόουν. Παράλληλα τόνισε πως η Λευκωσία συνεργάζεται στενά και με άλλες χώρες για την ενίσχυση της ασφάλειας της. Όπως ανέφερε, ήδη υπάρχει υποστήριξη από την Ελλάδα, την Γαλλία και την Ισπανία.

Την ίδια στιγμή σημείωσε πως ο ρόλος της Κύπρου στην τρέχουσα κρίση αλλά και διαχρονικά είναι κυρίως ανθρωπιστικός. «Η Κύπρος δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας στην περιοχή. Ο ρόλος μας είναι κυρίως ανθρωπιστικός. Διευκολύνουμε απομακρύνσεις πολιτών και παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη σε πολίτες πολλών χωρών», είπε. Ανέφερε δε πως μέσα σε 24 ώρες επαναπατρίστηκαν περίπου 500 Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή τα δύο τρίτα όσων επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι η καθημερινότητα στο νησί συνεχίζεται κανονικά, με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και εκατοντάδες πτήσεις να φτάνουν στη χώρα.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος εκτίμησε ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση, σημειώνοντας ότι η ένταση φαίνεται να εντείνεται. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για διάλογο κατέληξε λέγοντας για μια ακόμη φορά πως «η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο ρόλος μας είναι ανθρωπιστικός. Ωστόσο όλοι επηρεάζονται από τις εξελίξεις, από την ενεργειακή ασφάλεια έως τη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

 06.03.2026 - 10:50
Επόμενο άρθρο

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 06.03.2026 - 11:13
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

  •  06.03.2026 - 06:10
Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

  •  06.03.2026 - 11:05
Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

  •  06.03.2026 - 10:50
Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

  •  06.03.2026 - 09:37
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

  •  06.03.2026 - 06:13
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

  •  06.03.2026 - 09:28
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

  •  06.03.2026 - 11:13
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα