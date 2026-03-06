Πρόταση στο Υπουργικό από ΥΠΕΣ για αύξηση καταφυγίων - Στόχος να καλύπτει το 45% του πληθυσμού

Εδώ και δύο μέρες γύρω στα 90 άτομα επιθεωρούν την κατάσταση των καταφυγίων μετά τον έλεγχο που έγινε τον περασμένο Μάιο.

Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι η επιθεώρηση του Μαΐου, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, ήταν δειγματοληπτική και ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και προσπαθεί να εξεύρει τρόπους για βελτίωση της κατάστασης.

Η πρόταση στο Υπουργικό στοχεύει σε αύξηση του αριθμού των καταφυγίων για να καλύπτει το 45% του πληθυσμού και προνοεί ότι κάθε νέα πολυκατοικία που κτίζεται θα πρέπει να παραχωρεί τον υπόγειό της χώρο, αν έχει, ως καταφύγιο στην Πολιτική Άμυνα και όχι σε εθελοντική βάση, με τουαλέτα και πόσιμο νερό. Ως κίνητρο δίνεται ένα επιπρόσθετο 5% ως συντελεστής δόμησης με μέγιστο τα 50 τ.μ.

Εξηγήθηκε ότι το μέτρο της επίταξης δεν θεωρείται ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα, καθώς χαρακτηρίζεται παρατραβηγμένο μέτρο σε καιρό ειρήνης.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη και σταλεί μήνυμα και σε κατοπινό στάδιο όταν εφαρμοστεί το 112 γίνονται ειδοποιήσεις μέσω αυτού, το κοινό καλείται να μην μετακινείται προς τα καταφύγια γιατί θα παρατηρηθεί συνωστισμός στους δρόμους. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις πέντε οδηγίες που ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ σημειώνοντας ότι τα σχολεία έχουν ενημερωθεί και τα δικά τους πρωτόκολλα ακολουθούν και τα νοσοκομεία.

Πέραν του ενδιάμεσου μέτρου των SMS οι αρμόδιοι τονίζουν ότι οι σειρήνες, οι καμπάνες και η ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα είναι μέτρα τα οποία θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Για τους τουρίστες επειδή τονίζεται ότι λόγω της περιαγωγής θα υπάρξει καθυστέρηση στην αποστολή μηνυμάτων, θα ενημερώνονται μέσω των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων στα οποία διαμένουν.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος αποστολής του μηνύματος αναμένεται να είναι τα πέντε λεπτά ενώ τεχνικές δυσκολίες ενημέρωσε ότι αντιμετωπίζει ένας πάροχος που κατέχει το 10% της αγοράς.

Επίσης σημειώνεται ότι οι κάτοχοι pre-paid αριθμών είναι το 1/4 του συνολικού αριθμού συνδρομητών.

Σε ό,τι αφορά τους κατόχους που διαμένουν σε μια επαρχία αλλά εργάζονται σε άλλη θα λάβουν μήνυμα στην επαρχία που επηρεάζεται και θα αναγράφεται ό,τι αφορά τους κατοίκους της Χ επαρχίας, όπως ακριβώς ισχύει και με τα μηνύματα που στέλνονται στους κατοίκους Ακρωτηρίου.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα προβλήματα αναγνωρίζονται αλλά αυτό είναι το βέλτιστο σενάριο το οποίο επεξεργάζονται οι αρχές για αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης.

Επίσης σημειώνεται ότι οι συνδρομητές θα λαμβάνουν το μήνυμα στη γλώσσα την οποία δήλωσαν ως γλώσσα επικοινωνίας με τον πάροχό τους.

Σημειώνεται ότι όταν εισαχθεί το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, όλα αυτά τα προβλήματα εξαλείφονται γιατί έχει geolocation και θα ενημερώνει τους πολίτες της επαρχίας η οποία είναι αντιμέτωπη με κίνδυνο. 'Όπως ενημερώνουν πηγές, σε περίπου 15 μέρες αναμένεται να δοκιμαστεί μια άλλη λύση με το σύστημα geolocation σε άλλη εφαρμογή.

Τα καταφύγια θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση εμπόλεμης και επικίνδυνης κατάστασης. Σημειώνεται ότι ακόμη και τα μηνύματα που στέλνονται αυτή τη στιγμή στις Βρετανικές Βάσεις δεν καλούν τους διαμένοντες να πάνε σε καταφύγια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ