ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση είναι στο πλευρό όσων επηρεάστηκαν από το ζήτημα του αφθώδους πυρετού»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 06.03.2026 - 13:16
ΠτΔ: «Η Κυβέρνηση είναι στο πλευρό όσων επηρεάστηκαν από το ζήτημα του αφθώδους πυρετού»

Η Κυβέρνηση είναι εδώ, στο πλευρό όσων επηρεάστηκαν από το θέμα του αφθώδους πυρετού και μαζί θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις και για αυτούς και για τη χώρα μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα Γραφεία του ΟΑΥ, και κληθείς να σχολιάσει αίτημα των κτηνοτρόφων για ενιαία διαχείριση του ζητήματος του αφθώδους πυρετού σε ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε εδώ ως Κυβέρνηση για να διαχειριστούμε όλα τα θέματα που υπάρχουν. Αυτή είναι η ευθύνη μας και είμαστε μια Κυβέρνηση που αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα.

Για αυτό είμαι, εξάλλου, σήμερα εδώ. Ο τομέας της Υγείας, το έχω πει από την πρώτη μέρα, μαζί με την Παιδεία, είναι οι δύο τομείς στους οποίους επενδύουμε συστηματικά, ενδιαφερόμαστε καθημερινά».

Πρόσθεσε ότι «έλαβα χθες αυτή την επιστολή (των αγροτικών οργανώσεων). Θεωρώ σημαντικό ότι χθες ανακοινώσαμε το πρώτο πακέτο για να ενισχύσουμε όλους αυτούς που έχουν επηρεαστεί. Έχω λάβει την επιστολή, την έχω μελετήσει. Ήδη, έχω ξεκινήσει κάποιες ενέργειες μέσα στο πλαίσιο του τι αναφέρεται.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ορθά, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου έχει ανασταλεί στις περιοχές που δεν βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή στις κατεχόμενες περιοχές. Δεν υπάρχει το κοινοτικό κεκτημένο. Αντιλαμβάνομαι και έχω πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι όσοι επηρεάζονται. Η Κυβέρνηση είναι εδώ, στο πλευρό τους και μαζί θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις και για τη χώρα μας και για όλους αυτούς που επηρεάστηκαν».

 

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

