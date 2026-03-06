Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Το ΓΕΣΥ είναι από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις - Πρέπει να αξιολογείται συνεχώς»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Το ΓΕΣΥ είναι από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις - Πρέπει να αξιολογείται συνεχώς»

 06.03.2026 - 12:55
ΠτΔ: «Το ΓΕΣΥ είναι από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις - Πρέπει να αξιολογείται συνεχώς»

Το ΓΕΣΥ είναι από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις στη χώρα μας και πρέπει να αξιολογείται συνεχώς, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα Γραφεία του ΟΑΥ, στη Λευκωσία, και ερωτηθείς αν θα συζητήσει με τα στελέχη του ΟΑΥ το θέμα της αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα από τα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, όπως και το αναλογιστικό πρόγραμμα, τα φάρμακα. Έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και μας ενδιαφέρουν γιατί αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα, χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσαμε ότι όλα τα πτητικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, περιλαμβανομένου και του κυβερνητικού αεροσκάφους, είναι στη διάθεση των συμπατριωτών μας που χρειάζονται να υπάρξει άμεση ανταπόκριση».

 Πρόσθεσε ότι «το γεγονός πως επέλεξα να έρθω εδώ και δεν ζήτησα από τα μέλη του ΟΑΥ να έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο είναι ενδεικτικό του πώς προσεγγίζουμε, ειδικότερα, επαναλαμβάνω, τα θέματα της Παιδείας και της Υγείας.

Το ΓεΣΥ ήταν μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις στη χώρα μας, μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση και όπως κάθε μεταρρύθμιση τέτοιου εύρους, τέτοιας σημαντικής διάστασης, πρέπει να αξιολογείται συνεχώς και να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας.

Ο στόχος της Κυβέρνησης μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, συζητήσεις, όλα αυτά που θα πούμε σήμερα, συνοψίζεται στην ενίσχυση, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον κυπριακό λαό. Αυτός είναι ο στόχος μας, προς αυτή την κατεύθυνση θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, για αυτό και επενδύουμε συνεχώς, γιατί για μας είναι επένδυση, δεν είναι έξοδο, δεν έχει οικονομική διάσταση, είναι επένδυση στον τομέα της Υγείας και της Παιδείας».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

 06.03.2026 - 12:51
Επόμενο άρθρο

Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

 06.03.2026 - 13:06
LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

  •  06.03.2026 - 06:10
ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν - Η Κύπρος δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν - Η Κύπρος δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις»

  •  06.03.2026 - 11:58
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

  •  06.03.2026 - 12:51
Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

  •  06.03.2026 - 13:06
Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

  •  06.03.2026 - 13:30
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

  •  06.03.2026 - 11:13
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα