Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

 06.03.2026 - 13:30
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

«Η Κύπρος πρέπει να παραμείνει κόμβος ανθρωπιστικής προσφοράς και βοήθειας», τόνισε η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα».

Ερωτηθείσα για τη διαχείριση των γεωπολιτικών προκλήσεων, η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε ότι η Κύπρος δεν πρέπει να ταυτίζεται με στρατιωτικές ενέργειες τρίτων κρατών, ενώ επεσήμανε την ανάγκη επαναξιολόγησης του καθεστώτος των βρετανικών βάσεων στο νησί, τις οποίες χαρακτήρισε «πηγές αποσταθεροποίησης».

Η βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της παρουσίας ελληνικών και γαλλικών δυνάμεων για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει έμπρακτη στήριξη πέρα από λεκτικές καταδίκες. «Η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. και χρειάζεται οργανωμένη, συντονισμένη αποτρεπτική παρουσία», δήλωσε.

Σχετικά με την προσωπική της πολιτική πορεία, η κ. Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το κίνημα Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εξηγώντας ότι η απόφαση βασίστηκε σε κοινές θέσεις σε θέματα διαφθοράς, μεταρρυθμίσεων και συνταγματικών αλλαγών. Παράλληλα, θα διατηρήσει την προσωπική της ανεξαρτησία, όπως προβλέπει η τροποποίηση του καταστατικού του κόμματος.

Η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε ότι δεν επιδιώκει απλώς την εκλογική της επιτυχία, αλλά την εφαρμογή των αρχών και της συνείδησής της. «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου», σημείωσε, τονίζοντας την προτεραιότητα της σταθερότητας και της ορθολογικής διαχείρισης των προκλήσεων για την ασφάλεια και το μέλλον της Κύπρου.

Δείτε όσα δήλωσε:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΕΤΑΠ Αμμοχώστου: Ανάγκη για αυτοσυγκράτηση, υπευθυνότητα και ρεαλιστική αξιολόγηση εξελίξεων

 06.03.2026 - 13:17
Επόμενο άρθρο

Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

 06.03.2026 - 13:30
LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

  •  06.03.2026 - 06:10
ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν - Η Κύπρος δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν - Η Κύπρος δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις»

  •  06.03.2026 - 11:58
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

  •  06.03.2026 - 12:51
Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

  •  06.03.2026 - 13:06
Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

  •  06.03.2026 - 13:30
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

  •  06.03.2026 - 11:13
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα