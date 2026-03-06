VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

Ερωτηθείσα για τη διαχείριση των γεωπολιτικών προκλήσεων, η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε ότι η Κύπρος δεν πρέπει να ταυτίζεται με στρατιωτικές ενέργειες τρίτων κρατών, ενώ επεσήμανε την ανάγκη επαναξιολόγησης του καθεστώτος των βρετανικών βάσεων στο νησί, τις οποίες χαρακτήρισε «πηγές αποσταθεροποίησης».

Η βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της παρουσίας ελληνικών και γαλλικών δυνάμεων για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρει έμπρακτη στήριξη πέρα από λεκτικές καταδίκες. «Η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. και χρειάζεται οργανωμένη, συντονισμένη αποτρεπτική παρουσία», δήλωσε.

Σχετικά με την προσωπική της πολιτική πορεία, η κ. Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το κίνημα Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εξηγώντας ότι η απόφαση βασίστηκε σε κοινές θέσεις σε θέματα διαφθοράς, μεταρρυθμίσεων και συνταγματικών αλλαγών. Παράλληλα, θα διατηρήσει την προσωπική της ανεξαρτησία, όπως προβλέπει η τροποποίηση του καταστατικού του κόμματος.

Η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε ότι δεν επιδιώκει απλώς την εκλογική της επιτυχία, αλλά την εφαρμογή των αρχών και της συνείδησής της. «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου», σημείωσε, τονίζοντας την προτεραιότητα της σταθερότητας και της ορθολογικής διαχείρισης των προκλήσεων για την ασφάλεια και το μέλλον της Κύπρου.

