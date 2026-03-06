Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΑΠ Αμμοχώστου: Ανάγκη για αυτοσυγκράτηση, υπευθυνότητα και ρεαλιστική αξιολόγηση εξελίξεων

 06.03.2026 - 13:17
ΕΤΑΠ Αμμοχώστου: Ανάγκη για αυτοσυγκράτηση, υπευθυνότητα και ρεαλιστική αξιολόγηση εξελίξεων

Το ΕΤΑΠ Αμμοχώστου καλεί σε αυτοσυγκράτηση, υπευθυνότητα και ρεαλιστική αξιολόγηση των εξελίξεων που αφορούν τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας ανησυχία για τη δραματοποίηση της κατάστασης σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους για την Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει την ανάγκη αποφυγής ακραίων σεναρίων και καλλιέργειας κλίματος πανικού, τονίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις προκαλούν αχρείαστη ανησυχία στους πολίτες και επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία, ιδιαίτερα ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

Ως ΕΤΑΠ Αμμοχώστου παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, διαπιστώνουμε μια αδικαιολόγητη δραματοποίηση της κατάστασης σε σχέση με τους κινδύνους που ενδεχομένως να διατρέχει η Κύπρος.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ορθώς λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών, έναντι του ενδεχομένου ενός τυφλού χτυπήματος. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι η Κύπρος αποτελεί στόχο μείζονος σημασίας για το Ιράν ή τους συμμάχους του.

Καλούμε όλους σε αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και ρεαλιστική αξιολόγηση των εξελίξεων. Η αναπαραγωγή ακραίων σεναρίων και η καλλιέργεια πολεμικού κλίματος προκαλούν αχρείαστο πανικό στους πολίτες και πλήττουν την οικονομία του τόπου μας, ιδιαίτερα ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.

Παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες να προβάλλονται σενάρια γενικευμένης σύρραξης, δημιουργώντας την εντύπωση μιας κατάστασης εκτός πραγματικότητας. Καλούμε όλους, και ιδιαίτερα όσους διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, να είναι πιο προσεκτικοί και υπεύθυνοι στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Είναι γεγονός ότι έχουν καταγραφεί ορισμένες ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες της επαρχίας μας. Ωστόσο, οι ακυρώσεις αυτές αφορούν κυρίως το αμέσως επόμενο διάστημα, τις επόμενες μία έως τρεις εβδομάδες, και δεν εκτιμούμε ότι θα επηρεάσουν ουσιαστικά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Ελπίζουμε ότι η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή δεν θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια και ότι η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή θα αποκατασταθεί σύντομα.

Η ψυχραιμία, η υπευθυνότητα και η ενότητα είναι τα σημαντικότερα εφόδια που διαθέτουμε ως χώρα.

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

