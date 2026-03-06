Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

 06.03.2026 - 14:27
Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

Επιστράφηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας από τη Νομική Υπηρεσία, με οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο, ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και σχετίζεται με καταγγελία για φερόμενη  σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Νομική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται πως ο φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί στην Νομική Υπηρεσία  στις 26 Φεβρουαρίου και αφού μελετήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,  επιστράφηκε στην Αστυνομία με οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο.

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασίας, λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας αξιολόγησε το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, και κατόπιν τούτου λήφθηκαν οι σχετικές οδηγίες στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφού κατά τη μελέτη του φακέλου κρίθηκε  απαραίτητη η διενέργεια πρόσθετων ανακριτικών ενεργειών από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ ο φάκελος της υπόθεσης έχει παραληφθεί ή από την Αστυνομία. 

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα. Σημειώνεται ότι ο κ. Φαίδωνος έχει ήδη μεταβεί για κατάθεση στο πλαίσιο των ερευνών στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω ανάρτησης, ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου είχε κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης και απορρίπτοντας τις κατηγορίες εναντίον του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δύσκολες ώρες για γνωστό επιχειρηματία της Κύπρου: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του - Δείτε φωτογραφία

 06.03.2026 - 14:26
Επόμενο άρθρο

Πρόταση στο Υπουργικό από ΥΠΕΣ για αύξηση καταφυγίων - Στόχος να καλύπτει το 45% του πληθυσμού

 06.03.2026 - 14:34
LIVE: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

  •  06.03.2026 - 06:10
ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν - Η Κύπρος δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν - Η Κύπρος δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις»

  •  06.03.2026 - 11:58
Φυτιρής: Διέταξε έρευνα για 32χρονο που έφυγε από την Κύπρο ενώ ήταν υπόδικος για απόπειρα φόνου

Φυτιρής: Διέταξε έρευνα για 32χρονο που έφυγε από την Κύπρο ενώ ήταν υπόδικος για απόπειρα φόνου

  •  06.03.2026 - 15:00
Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

  •  06.03.2026 - 14:27
Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

  •  06.03.2026 - 12:51
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

  •  06.03.2026 - 13:06
Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών

Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών

  •  06.03.2026 - 15:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα